Başbakan Philippe Mali ziyaretini iptal etti
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülke genelinde çarşamba günü başlayan grev nedeniyle yurtdışına yapacağı ziyareti iptal etti. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise hükümetin demiryolları dönüşüm projesinden taviz vermeyeceğini açıkladı.
FRANSA Başbakanı Edouard Philippe’nin, demiryolu çalışanlarının başlattığı grevin ülke geneline yayılması ve protesto gösterilerinin üniversitelere sıçraması üzerine Mali ziyaretini iptal etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Philippe’nin ülkede kalmayı tercih ettiği belirtildi.
Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, hükümetin, ülkedeki demiryollarının dönüşümü projesini sonuna kadar savunacağını ve ‘reformun sükunet içinde, büyük bir kararlılık ve taviz vermeden’ uygulamaya sokulacağını kaydetti.
Griveaux, grevler ve gösteriler hakkında sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, bakanlardan reform projesini halka sakin bir şekilde anlatmaları ve kimseyi karşılarına almamaları talimatını verdiğini söyledi.
Greve katılanların günlük ücretlerinden mahrum kalacaklarını hatırlatan Griveaux, yaklaşık bir yıl önce ülkede değişim ve dönüşüm umutlarıyla göreve gelen hükümetin söz konusu reformları mutlaka yapacağını ve kimsenin buna engel olamayacağını ekledi.
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