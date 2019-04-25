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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.04.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

“Avusturya’da kışkırtıcılık kabul edilemez”

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“Avusturya’da kışkırtıcılık kabul edilemez”

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ülkede son aylarda bazı gruplara yönelik ırkçı ve kışkırtıcı söylemdeki artışa tepki göstererek, “Kışkırtıcılık, ülkemizde güçlendirmemiz gereken birlikteliğimizi bölmekte. Bu aynı zamanda Avusturya’nın dünyadaki itibarına da ciddi oranda zarar vermektedir. Avusturya’da birlikte yaşadığımız insanlara karşı kışkırtıcılığı hiçbir zaman kabul edemeyiz” dedi.

ÜLKEDE son aylarda yaşanan ırkçı ve ayrıştırıcı söylemdeki artış üzerine yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, son haftalarda ülkedeki bazı gruplara yönelik kışkırtıcılığın gözle görülür oranda artığına dikkati çekti. Van der Bellen, ırkçı ve hedef gösterici ifadelerin toplumsal atmosferi zehirlediğine işaret ederek, “Kışkırtıcılık, ülkemizde güçlendirmemiz gereken birlikteliğimizi bölmekte. Bu aynı zamanda Avusturya’nın dünyadaki itibarına da ciddi oranda zarar vermektedir. Avusturya’da birlikte yaşadığımız insanlara karşı kışkırtıcılığı hiçbir zaman kabul edemeyiz” görüşünü paylaştı.

HÜKÜMETİ UYARDI
Koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache ile ülkenin Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn bölgesindeki FPÖ’lü belediye başkan yardımcısının ırkçı şiiri üzerine görüştüklerini ifade eden Van der Bellen, özellikle ülkeyi yöneten siyasilerin toplumun huzuru ve karşılıklı saygının korunması için daha özverili hareket etmeleri hususunda uyarılarda bulunduğunu vurguladı.

AŞIRI SAĞ KOALİSYONDA GERGİNLİK
Cumhurbaşkanı Van der Bellen, hükümeti oluşturan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz ile Başbakan Yardımcısı Strache’nin ülkedeki her bir bireyin haklarını ayrım yapmadan gözetmelerinin en önemli görevleri olduğunu belirterek, ülkenin itibarının zedelenmemesi için de sorumluluk içinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aşırı sağcı partinin “Kimlikçiler Hareketi” ile olan ilişkisi ve son olarak belediye başkan yardımcısının ırkçı benzetmesi, ülkede bir yılı aşkın süredir hükümette olan ÖVP ve FPÖ koalisyonunda ciddi gerginliklerin yaşandığı yorumlarına neden oldu.

İSTİFA ETMİŞTİ
Ülkenin Yukarı Avusturya Eyaletine bağlı Braunau am Inn Belediye Başkan Yardımcısı Christian Schilcher’in FPÖ’nün parti gazetesinde yayımladığı bir şiirde mültecileri fareye benzetmesi tepkilere neden olmuş, belediye başkan yardımcısı istifa etmek zorunda kalmıştı. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 50 Müslümanı katleden terörist Brenton Tarrant’ın Avusturya’daki Neonazi Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasının ardından Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ’ye bu oluşumla arasına mesafe koyması çağrısında bulunmuştu. FPÖ’lü çok sayıda siyasetçinin Kimlikçilerle ilişkisine tepki gösteren Kurz, söz konusu grubun lağvedilmesi için yasal yolların araştırıldığını açıklamıştı.

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