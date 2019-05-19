Avusturya Cumhurbaşkanı açıkladı: Seçimler eylülde
Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz ile görüştükten sonra basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen “Ülkemizin iyiliği söz konusu. Erken seçimler, eylül başında yapılacak” dedi. Başbakan Kurz ise erken seçimin bir arzu değil, zorunluluk olduğunu söyledi.
AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz (32), aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin istifası ve önümüzdeki aylarda yapılacak erken genel seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü. Görüşmeden sonra basın mensuplarının karşısına Başbakan Kurz ile birlikte geçen Cumhurbaşkanı Van der Bellen, seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylül ayının hemen başında yapılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Van der Bellen “Ülkemizin iyiliği söz konusu. Seçimler eylül ayında, mümkünse eylül ayının başında yapılmalı” dedi. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki haftalarda Başbakan Kurz ile sık sık görüşeceklerini de kaydetti.
ERKEN SEÇİM ARZU DEĞİL, ZORUNLULUK
Başbakan Kurz ise seçimlerle ilgili “Erken seçim bu durumda bir arzu değil, zorunluluk” dedi. Başbakanlık görevini erken seçimlere kadar sürdüreceğini de belirten Kurz, görevde kalmasının gerekçesini ise “Maksimum istikrar” olarak belirtti.
Aşırı sağcı FPÖ’lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in seçimlere kadar görevinde kalıp kalmayacağı ise cevapsız kaldı. Ayrıca ortaya çıkan skandaldan sonra başbakan yardımcılığından istifa eden Strache’nin kendi yerine önerdiği Norbert Hofer’in başbakan yardımcısı olarak atanıp atanmayacağı da belli değil.
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