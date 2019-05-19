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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
19.05.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Avusturya Cumhurbaşkanı açıkladı: Seçimler eylülde

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Avusturya Cumhurbaşkanı açıkladı: Seçimler eylülde

Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz ile görüştükten sonra basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen “Ülkemizin iyiliği söz konusu. Erken seçimler, eylül başında yapılacak” dedi. Başbakan Kurz ise erken seçimin bir arzu değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz (32), aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin istifası ve önümüzdeki aylarda yapılacak erken genel seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü. Görüşmeden sonra basın mensuplarının karşısına Başbakan Kurz ile birlikte geçen Cumhurbaşkanı Van der Bellen, seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylül ayının hemen başında yapılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Van der Bellen “Ülkemizin iyiliği söz konusu. Seçimler eylül ayında, mümkünse eylül ayının başında yapılmalı” dedi. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki haftalarda Başbakan Kurz ile sık sık görüşeceklerini de kaydetti.

ERKEN SEÇİM ARZU DEĞİL, ZORUNLULUK
Başbakan Kurz ise seçimlerle ilgili “Erken seçim bu durumda bir arzu değil, zorunluluk” dedi. Başbakanlık görevini erken seçimlere kadar sürdüreceğini de belirten Kurz, görevde kalmasının gerekçesini ise “Maksimum istikrar” olarak belirtti.
Aşırı sağcı FPÖ’lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in seçimlere kadar görevinde kalıp kalmayacağı ise cevapsız kaldı. Ayrıca ortaya çıkan skandaldan sonra başbakan yardımcılığından istifa eden Strache’nin kendi yerine önerdiği Norbert Hofer’in başbakan yardımcısı olarak atanıp atanmayacağı da belli değil.

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