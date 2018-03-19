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Avrupa’yı bölmek, ABD’nin çıkarına değil

Deutsche Welle Türkçe
19.03.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa ile ABD arasında yaşanabilecek bir ticaret savaşı konusunda Washington’u uyardı. Altmaier, böylesi bir savaşın her iki tarafın vatandaşlarının çıkarına olmadığını söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, Washington ziyareti öncesi Alman Birinci Kanalı ARD’ye bir mülakat verdi. “Avrupa ile ABD arasında yaşanacak bir ticaret savaşına girmemizi istemiyorum” diyen Altmaier, böylesi bir savaşın her iki bölgedeki şirketlerin ve tüketicilerin zararına olacağını söyledi. Altmaier bu işten indirimli fiyatlarla kâr elde etmek isteyen ‘üçüncü’ ülkelerin kazançlı çıkacağını vurguladı.
“Almanya’da ekonomik olarak rekabet edebilir fiyatlara çelik üretimi yapmayı sürdürmek istiyoruz” diyen Altmaier, aynı şeyin ABD’de mümkün olmasını arzuladığını ifade etti. Altmaier, “Tehdit, gayret gösterenlerden kaynaklanmıyor. Tehdit, indirimli fiyatlara atık demir işleyerek ucuz çelik satanlardan kaynaklanıyor” diye konuştu.

‘BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ’
ABD hükümetinin Avrupa Birliği’ni bölmeye çalışmaması gerektiğini belirten Altmaier, “Biz bir gümrük birliğiyiz ve birlikte hareket ediyoruz” dedi. Avrupa’yı bölmenin ABD hükümetinin çıkarına olmadığını vurgulayan Altmaier, Avrupa’nın önünde parçalanma gibi bir sorun olmadığını ifade etti. Altmaier, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malström ile de fikir birliği içinde olduklarını söyledi.
Altmaier, Washington’da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek.

Etiketler: Peter Altmaier , ABD , ticaret savaşı , iki taraf da kaybeder , avrupadan haberler , Almanya Ekonomi Bakanı
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