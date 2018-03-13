Avrupalı Türklere düşük emekli maaşı uyarısı

ERHAN Nacar, emekli aylığının hesap edilmesi konusunda, gerekli konulara dikkat edilse de düşük maaş bağlanabildiğini, bu yüzden kişilerin bütün haklarını kullanabilmesi için ilk maaşlarını çekmemeleri gerektiğini söyledi. Nacar, maaşının düşük bağlandığını düşünen herkesin hakkını araması gerektiğini bildirdi.

Nacar, 2018 Haziran ayı gelmeden mavi kartlı vatandaşın yurt dışı borçlanması yapabilmek için mutlaka müracaatını yapması gerektiğini hatırlatarak, “Bilindiği üzere mavi karta geçen daha doğru bir ifade ile Türk vatandaşlığını kaybeden vatandaş, vatandaşlığı kaybettiği tarihten sonrası için yurt dışı borçlanması yapamamaktadır. Yurt dışı borçlanması yolu ile emekli olmak isteyen bir vatandaş sadece Türk vatandaşı olarak hizmet verdiği günleri borçlanabilmektedir. Bu durum yurt dışında yaşayan ve Türkiye’den emekli olmak isteyen vatandaşı olumsuz olarak etkilemektedir. Kişi günü yetmediği için ya yaş beklemeye zorlanmakta ya da hiç emeklilik hakkını kazanamamakta” dedi.

HAZİRANDAN ÖNCE BAŞVURUN

Mavi kartlıların yaşadığı bu sorunun çıkacak yeni yasa ile değişeceğini ve vatandaşlık değiştiren kişinin mavi karta geçtikten sonraki süreleri de borçlanabileceğini bildiren Erhan Nacar, bu yasadan faydalanmak isteyen vatandaşın ise 2018 Haziran ayı gelmeden SGK’ya başvurmasını ve yurt dışı borçlanma için bir adım atması gerektiğini kaydetti.

Avrupa’da yaşayan vatandaşların 2018 yılının Haziran ayına kadar mutlaka emeklilik dosyalarını oluşturması gerektiğini bildiren Nacar, şu açıklamayı yaptı:

“İlerleyen zamanlarda yurt dışı borçlanması kalkabilir. Şayet kalkarsa gurbetçilerimizin Türkiye’deki emeklilik hakları da ölmüş oluyor. Türkiye’de sürekli yeni yasalar çıkıyor, kanunlar değişebiliyor. Bu çıkacak yasalardan biri ‘Yurt dışı borçlanması kalktı’ olmadan biran önce müracaatınızı yapın. Bilindiği üzere Türkiye’deki ev kadınlarının borçlanarak emekli olma hakları yok. Fakat yurt dışında yaşayan ev kadınları bu süreleri borçlanarak emekli olabiliyor. Bu da ülkemizdeki ev hanımlarının itirazına sebebiyet veriyor. Bununla alakalı açılmış davalar da mevcut. Tüm bu olumsuzlara rağmen bir an önce Türkiye’deki müracaatlarınızı yapın. Türkiye’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunmuş olduğu en güzel hizmetlerin başında gelen şüphesiz yurt dışı borçlanması ile emekli olmaktır. Sizlere sunulmuş bu hizmeti artıya dönüştürmek sizin elinizde.”

9’UNCU MADDEYİ İŞARETLERKEN...

SSK ve Bağ-Kurlular emekliliğine son 3.5 yıl kala SGK’ya tavan rakamdan prim öderse, geçmişi asgariden de yatırmış olsa da tavan prim ödenen her ay için ileride alınacak emekli aylığının artacağını söyleyen Nacar, “Yani 3.5 yılda üst kazanç bildirenlerin maaşında 800-1000 lira artış olur. Yüksek maaşta bir diğer hususta yurt dışı borçlanma talebi doldururken 9’uncu maddeyi ‘azamiyi’ ibaresinin işaretlenmesi ile yüksek maaş alınır” dedi.

Erhan Nacar, 3201 sayılı Kanun çerçevesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışı borçlanması yaparak Türkiye’den emekli olup, emekli maaşı almaya hak kazanacaklarını belirterek, “Ancak maaş alma noktasına gelindiği zaman diliminde kişi yaşadığı ülkede sosyal yardım almayacak ya da Mini-jop dahi olsa kişi orada çalışma yapmayacaktır” dedi.

AYLIK SGK TARAFINDAN KESİLECEKTİR

SGK’nın yayınlayıp uygulamaya koyduğu 2012/24 sayılı genelgeye göre “Mini-job” denilen yurt dışında sigortadan yurt dışı borçlanması ile emekli olmaya engel bir hüküm olarak yerini aldığını bildiren Nacar, “Uygulama iki şekilde talimatlandırıldı. Birincisi yeni başvuru yapacaklar için Mini-job’un aylık almaya engel teşkil ettiği. İkincisi ise kazanılmış hakların korunduğu ve saklı olduğu. Özetle bundan böyle yurt dışı borçlanması yaptıktan sonra emekli aylığı başvurusu yapanların yurt dışında sigortadan cüzi çalışmaları devam ediyor ise aylık başvuruları kabul olmayacak, aylık bağlandıktan sonra yurt dışında sigortadan cüzi çalışmaya başlanmış olsa dahi aylık SGK kurumu tarafından tespit edilip kesilecektir” dedi.