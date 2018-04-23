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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN - İbrahim ERGÜL - Halil YETKİNLİOĞLU
23.04.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

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Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Avrupa’da da kutlandı. Kutlamalarda rengarenk kostümler giyen çocuklar, şiir okudu, şarkılar- türküler söyledi, halk oyunları oynadı. Kutlamalara başka uluslardan çocuklar da katıldı.

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  • Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz
  • Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz
  • Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz
  • Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

23 Nisan Frankfurt ve çevresinde Başkonsolos Burak Karartı’nın himayesinde, Frankfurt Eğitim Ataşeliği, Hessen Türk Öğretmenler Derneği, Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu ile Hessen Türk Toplumu ve Dreieich Türk Toplumu’nun katkısıyla kutlandı. Büyük bir çocuk şenliğine dönüşen kutlamada konuşan Burak Karartı, “Sevgili çocuklar geleceği sizler şekillendireceksiniz. Anne ve babalarınızın yerini sizler alacaksınız. Yarınlarımızı sizler belirleyeceksiniz. Her şeyden önce ailelerinize, içinde yaşadığınız bu topluma, vatanımıza, ülkemize tüm insanlığa yararlı bireyler olun” dedi.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

Kutlamaya Frankfurt Eğitim Ataşesi Bora Başaran, Konsolos Sibel Acar, Muavin Konsolos Ertuğrul Fakıoğlu ile Dereieich Belediye Başkanı Dieter Zimmer de katıldı.
Dreieich Belediye Başkanı Dieter Zimmer, çocukların birlikte, büyümesi, öğrenmesi ve oynamasının barış içinde birlikte yaşamın temeli olduğunu söyledi.
Dreieich Türk Toplumu Başkanı Betül Ergün, kasabada 33 yıldan beri 23 Nisan’ı kutladıklarını belirterek “Onlar kadar heyecanlıyız, onlar kadar sevinçliyiz” dedi.
Kutlamada rengarenk kostümleriyle sahne alan, şiir okuyan; oyun, türküler ve müzik aletleriyle yeteneklerini sergileyen çocuklar büyük alkış aldılar. Kutlamaya Avrupa Saz Okulu ile Darmstadt Ozan Müzikevi de katkıda bulundu.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

Düsseldorf’taki 23 Nisan kutlamalarına Neuss, Krefeld, Duisburg, Monheim ve Mönchengladbach gibi şehirlerde faaliyet gösteren Türk veli dernekleri ve Türkçe öğretmenleri destek verdi. Yoğun ilgi gören kutlamalara katılan çocuklar ve özellikle Arnavutluk uyruklu çocukların gösterisi ayakta alkışlandı.
Boston -Club e.V.’deki kutlamalarda şiirler okunup folklor gösterileri sunuldu. Çocukların okuduğu İstiklal Marşı ve İzmir Marşı’na davetliler de eşlik etti. Kutlamalara katılan çocuklara madalya takılıp Türk bayrağı hediye edildi. Programın başında Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan birer konuşma yaptı.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

23 Nisan Londra’da Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren 19 okulun katılımıyla kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşeliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen kutlama Camden Town Hall’de gerçekleştirildi.
Türklerin yanı sıra Türk- İngiliz ailelerinin de ilgi ile izlediği kutlamalar, Türk okullarının düzenlediği gösterilerle şölen havasında geçti. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, sırasıyla Türkiye’nin Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ve Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

Öğrencilerin sergilediği performanslar salondaki konuklar tarafından her defasında alkışlandı. Ödül töreninde, Resim Yarışması ve Kompozisyon Yarışması’nda birinci, ikinci ve üçüncü olanlara Büyükelçilik Müsteşarı Ceren Uçaker, Başkonsolos Çınar Ergin ve KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ödüllerini verdi. Aynı zamanda tüm performans sergileyen öğrencilere MÜSİAD sponsorluğunda madalya verildi.
Tören sonunda tüm çocuklar ve izleyiciler sahnede ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını birlikte söyledi.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

23 Nisan dolayısıyla Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu, başkonsolosluğun yer aldığı Rutland Lodge Sokak’ta renkli ve eğlenceli bir kutlama programı gerçekleştirdi.
Başkonsolosluk binası önünde düzenlenen etkinliğe Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin ev sahipliği yaptı.
Çocuklar 23 Nisan şarkıları ve Atatürk ile ilgili marşlar söyledi. Türk halkının bağımsızlık mücadelesini koreografi eşliğinde canlandırdılar. Ardından Cumhuriyeti ve 23 Nisan Bayramı’nı şarkılar ve şiirler eşliğinde kutladılar.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

Pantomim sanatçısı ve eğitmeni Nurçin Karabıyık, Alain Serres’in kaleme aldığı ‘Çocuk Olmaya Hakkım Var’ başlıklı kitaptan yola çıkarak pantomim atölyesi yaptı. Programa Manchester’den katılan müzik öğretmeni Utku Ülker, müzik yaptı, çocuk korosu yönetti.
Folklor ve dans grubu çalışmaları yapan Sinem Güleryüz’ün çocuk ekibin, ‘Zeybek’ gösterisi büyük beğeni aldı. Etkinlikte çocuklar yüz boyama, maske, oyun parkları, oyun grupları ve eğlenceli atölyeler ile 23 Nisan coşkusunu ve gururunu doyasıya yaşadı.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

İsveç Türk Gençlik Federasyonu’nun (TUF) Kungstredgarden (Kralın Bahçesi) Parkı’nda düzenlediği 23 Nisan kutlamasına ise yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, eşi AP milletvekili ve Anna Maria Corazza Bildt’in de katıldığı kutlamda, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiğini belirten AP milletvekili Anna Maria Corazza Bildt ise “Onlarca dostum var. Gaziantep’te, Kilis’te sığınmacı merkezlerini gezdim. Türkiye, Suriyeli sığınmacılara çok iyi bakıyor. Bundan dolayı Türkiye’ye minnettarız” dedi.

Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

TUF Başkanı Sinem Kesim de, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuktur anlamaz”, “Sen çocuksun yerini bil” şeklinde görüşlere “Dur” diyerek tüm dünya çocuklarına 23 Nisan Bayramı’nı hediye ettiğini söyledi. Etkinlikte Ece Seçkin ile İsveçli müzisyenler konser verirken, miniklerden oluşan halk oyunları ekipleri büyük alkış aldı.

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