Avrupa’da 23 Nisan’ı kutluyoruz

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

23 Nisan Frankfurt ve çevresinde Başkonsolos Burak Karartı’nın himayesinde, Frankfurt Eğitim Ataşeliği, Hessen Türk Öğretmenler Derneği, Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu ile Hessen Türk Toplumu ve Dreieich Türk Toplumu’nun katkısıyla kutlandı. Büyük bir çocuk şenliğine dönüşen kutlamada konuşan Burak Karartı, “Sevgili çocuklar geleceği sizler şekillendireceksiniz. Anne ve babalarınızın yerini sizler alacaksınız. Yarınlarımızı sizler belirleyeceksiniz. Her şeyden önce ailelerinize, içinde yaşadığınız bu topluma, vatanımıza, ülkemize tüm insanlığa yararlı bireyler olun” dedi.

Kutlamaya Frankfurt Eğitim Ataşesi Bora Başaran, Konsolos Sibel Acar, Muavin Konsolos Ertuğrul Fakıoğlu ile Dereieich Belediye Başkanı Dieter Zimmer de katıldı.

Dreieich Belediye Başkanı Dieter Zimmer, çocukların birlikte, büyümesi, öğrenmesi ve oynamasının barış içinde birlikte yaşamın temeli olduğunu söyledi.

Dreieich Türk Toplumu Başkanı Betül Ergün, kasabada 33 yıldan beri 23 Nisan’ı kutladıklarını belirterek “Onlar kadar heyecanlıyız, onlar kadar sevinçliyiz” dedi.

Kutlamada rengarenk kostümleriyle sahne alan, şiir okuyan; oyun, türküler ve müzik aletleriyle yeteneklerini sergileyen çocuklar büyük alkış aldılar. Kutlamaya Avrupa Saz Okulu ile Darmstadt Ozan Müzikevi de katkıda bulundu.

Düsseldorf’taki 23 Nisan kutlamalarına Neuss, Krefeld, Duisburg, Monheim ve Mönchengladbach gibi şehirlerde faaliyet gösteren Türk veli dernekleri ve Türkçe öğretmenleri destek verdi. Yoğun ilgi gören kutlamalara katılan çocuklar ve özellikle Arnavutluk uyruklu çocukların gösterisi ayakta alkışlandı.

Boston -Club e.V.’deki kutlamalarda şiirler okunup folklor gösterileri sunuldu. Çocukların okuduğu İstiklal Marşı ve İzmir Marşı’na davetliler de eşlik etti. Kutlamalara katılan çocuklara madalya takılıp Türk bayrağı hediye edildi. Programın başında Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan birer konuşma yaptı.

23 Nisan Londra’da Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren 19 okulun katılımıyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşeliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen kutlama Camden Town Hall’de gerçekleştirildi.

Türklerin yanı sıra Türk- İngiliz ailelerinin de ilgi ile izlediği kutlamalar, Türk okullarının düzenlediği gösterilerle şölen havasında geçti. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, sırasıyla Türkiye’nin Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ve Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Öğrencilerin sergilediği performanslar salondaki konuklar tarafından her defasında alkışlandı. Ödül töreninde, Resim Yarışması ve Kompozisyon Yarışması’nda birinci, ikinci ve üçüncü olanlara Büyükelçilik Müsteşarı Ceren Uçaker, Başkonsolos Çınar Ergin ve KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ödüllerini verdi. Aynı zamanda tüm performans sergileyen öğrencilere MÜSİAD sponsorluğunda madalya verildi.

Tören sonunda tüm çocuklar ve izleyiciler sahnede ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını birlikte söyledi.

23 Nisan dolayısıyla Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu, başkonsolosluğun yer aldığı Rutland Lodge Sokak’ta renkli ve eğlenceli bir kutlama programı gerçekleştirdi.

Başkonsolosluk binası önünde düzenlenen etkinliğe Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin ev sahipliği yaptı.

Çocuklar 23 Nisan şarkıları ve Atatürk ile ilgili marşlar söyledi. Türk halkının bağımsızlık mücadelesini koreografi eşliğinde canlandırdılar. Ardından Cumhuriyeti ve 23 Nisan Bayramı’nı şarkılar ve şiirler eşliğinde kutladılar.

Pantomim sanatçısı ve eğitmeni Nurçin Karabıyık, Alain Serres’in kaleme aldığı ‘Çocuk Olmaya Hakkım Var’ başlıklı kitaptan yola çıkarak pantomim atölyesi yaptı. Programa Manchester’den katılan müzik öğretmeni Utku Ülker, müzik yaptı, çocuk korosu yönetti.

Folklor ve dans grubu çalışmaları yapan Sinem Güleryüz’ün çocuk ekibin, ‘Zeybek’ gösterisi büyük beğeni aldı. Etkinlikte çocuklar yüz boyama, maske, oyun parkları, oyun grupları ve eğlenceli atölyeler ile 23 Nisan coşkusunu ve gururunu doyasıya yaşadı.

İsveç Türk Gençlik Federasyonu’nun (TUF) Kungstredgarden (Kralın Bahçesi) Parkı’nda düzenlediği 23 Nisan kutlamasına ise yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, eşi AP milletvekili ve Anna Maria Corazza Bildt’in de katıldığı kutlamda, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiğini belirten AP milletvekili Anna Maria Corazza Bildt ise “Onlarca dostum var. Gaziantep’te, Kilis’te sığınmacı merkezlerini gezdim. Türkiye, Suriyeli sığınmacılara çok iyi bakıyor. Bundan dolayı Türkiye’ye minnettarız” dedi.

TUF Başkanı Sinem Kesim de, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuktur anlamaz”, “Sen çocuksun yerini bil” şeklinde görüşlere “Dur” diyerek tüm dünya çocuklarına 23 Nisan Bayramı’nı hediye ettiğini söyledi. Etkinlikte Ece Seçkin ile İsveçli müzisyenler konser verirken, miniklerden oluşan halk oyunları ekipleri büyük alkış aldı.