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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
21.01.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Avrupa onun peşinde!

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Avrupa onun peşinde!

U16 Milli Takımımız, Ege Kupası’nda şampiyon oldu. Finalde İspanya’ya 2 gol atan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, dev kulüplerin scoutlarını kendine hayran bıraktı.

Fenerbahçe altyapısının adeta pırlantası olan Ömer Faruk Beyaz, Ege Kupası’nda resital sundu. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımız’ın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurdu.

Ömer, öncel yarı finalde İngiltere karşısında 2 gol atarak Ay Yıldızlılar’ı finale taşıdı. Kupa için İspanya ile karşılaşan Kırmızı-Beyazlılar, yine Ömer Faruk’un 2 golüyle şampiyon oldu. Fenerbahçe’nin genç yıldızı, Ege Kupası’nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu oldu.

Mercek altına alındı

Ömer Faruk Beyaz’ın şov yaptığı turnuvanın önemli misafirleri de vardı. Bayern Münih, Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Stuttgart, Frankfurt, PSV, Villarreal, Shakhtar, Frankfurt, Aston Villa ve Basel’den scoutlar (gözlemciler), Ege Kupası’nı yerinde takip etti. Avrupa devlerinin temsilcileri, Ömer’e hayran kaldı. Birçok kulüp, 15 yaşındaki genç yıldızı daha yakından izlemek için mercek altına aldı.

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