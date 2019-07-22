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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
22.07.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Avrupa kendi içinde de büyük bir göç akını yaşıyor

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Avrupa kendi içinde de büyük bir göç akını yaşıyor

Avrupa sadece dışarıdan değil, kendi içinde de yoğun bir iç göç akını yaşıyor. Güney Avrupa’dan yüzbinlerce insan Batı Avrupa’ya göçüyor, köyler boşalıyor. Doktor, hastabakıcı eksikliğinden hastaneler kapanıyor.

AVRUPA ülkelerinde büyük bir iç göç akını yaşanıyor. Yüzbinlerce insan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan gibi Güney Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa’ya göçüyor. Şirketler göç veren Güney Avrupa ülkelerinde eleman açığı yüzünden yatırım yapmaya cesaret edemiyor. 

Göç eden nüfusun büyük çoğunluğu genç ve eğitimli. Doktorlar, hemşire ve hastabakıcılar daha iyi bir maaş karşılığı geleceğini Batı Avrupa ülkelerinde arıyor. Hastanelerde bazı bölümler doktor ve hemşire açığı yüzünden kapanıyor.
Göç sonucu köyler boşalıyor. Hırvatistan’da Slavonski Brod yakınlarında Rusevo köyünde nüfus yarı yarıya düştü.

Avrupa kendi içinde de büyük bir göç akını yaşıyor

2 MİLYON ROMANYALI, 700 BİN BULGAR GÖÇTÜ
Bükreş hükümetinin verilerine göre 2 milyon Romanyalı, çoğunluğu İtalya ve İspanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine göçtü.
700 bin Bulgar Bulgaristan’ı terkederek, Batı Avrupa ülkelerine yerleşti.
2013-2016 yılları arasında Hırvatistan 230 bin göç verdi. Hırvatistan’da yılda halkın yüzde 2’si göçüyor.
İç savaşta çok büyük göç veren Sırbistan’dan savaştan sonra 2000 yılından beri göç edenlerin sayısı 654 bin. Yunanistan kriz nedeniyle çoğu genç 400 bin göç verdi.
Ekonomisi ve refah düzeyi diğer Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi olan Macaristan’da 2000-2017 yılları arasında göç edenlerin sayısı 200 bin.

Avrupa kendi içinde de büyük bir göç akını yaşıyor

EN ÇOK ALMANYA’YA YARADI
Nürnberg’teki İşpazarı ve Meslek Araştırma Enstitüsü (İAB), Güney Avrupa’dan göçün en çok Almanya’ya yaradığı görüşünde. Göç edenlerin büyük çoğunluğu genç ve eğitimli. İnşaat, hastabakıcı ve gastronomide çalışanların büyük çoğunluğu Güney Avrupa ülkelerinden. Onlar olmasa, bu sektörlerde çok büyük eleman sıkıntısı yaşanır.
Almanya’nın nüfus açığını Güney Avrupa ülkelerinden kapatması, bu ülkelerde Almanya’ya karşı tepkileri artırıyor. Güney Avrupa ülkeleri AB’nin “Adil olmayan göç” sorununu masaya yatırması ve çözüm yolları aramasını istiyor.

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