Atış taliminde bir başka polisi öldürmüştü
Almanya’nın Bonn kentinde geçen yılın kasım ayında atış talimi yapan 23 yaşındaki polis, fark etmediği meslektaşını vurarak ölümüne neden olmuştu. Davada karar verildi.
BONN’da geçen yıl atış talimi yaptığı sırada meslektaşını vuran polisin yargılandığı davada karar verildi. 23 yaşındaki sanık, dikkatsizlik sonucu adam öldürmekten iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın ifadesini doğru kabul eden hakim, cezayı da erteledi.
Atış talimi sırasında vurularak ağır yaralanan polis, iki hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
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