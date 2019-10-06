Aşırı sağın sinsi planını açıkladı! Gelişmeler endişe verici
Almanya’nın Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier, aşırı sağın, gelecekte terör eylemleri için kırsal kesimlerde alt yapı hazırlığı yaptığını söyledi. Bu yeni yapılanmanın, NSU’nun çok ötesinde olduğunu belirten Maier, bu gelişmelerin endişe verici olduğunu vurguladı.
DIE Welt gazetesine verdiği demeçte, NSU seri cinayetlerinin tüm yanlarıyla aydınlatılamadığını belirten Bakan Maier, özellikle öldürülen polis memuru Michele Kiesewetter cinayetinde ‘çok şüpheli sorular’ bulunduğuna dikkati çekti: “Neonaziler bugün farklı bir strateji izliyor. Emlak satın alıyorlar. Konserler, pazarlar düzenliyorlar. Buralardan gelir elde ediyorlar. Restoran açıyorlar ve ‘Yaşasın Hitler’ kodu olan 8.88 Euro’ya şinitzel satıyorlar. Eskisi gibi botla dolaşmıyorlar. Sosyetenin içine karışıyorlar. Nazi konser geceleri ve nazi malzemeleri satışından elde edilen paralar, silah alımına akabilir. Açık açık aşırı sağ gruplar olarak belediye seçimlerine giriyorlar. Hildenburghausen kazasında böyle bir grup yüzde 16 oy aldı.”
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