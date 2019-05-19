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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Reuters - dpa
19.05.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Aşırı sağcıların hedefi AP’nin ‘süper grubu’ olmak

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Aşırı sağcıların hedefi AP’nin ‘süper grubu’ olmak

Avrupa’nın aşırı sağcı ve sağ popülist parti temsilcileriyle İtalya’nın Milano kentinde toplantı düzenleyen Fransız lider Marine Le Pen AP’de bir aşırı sağcıların ‘süper grup’ kurabileceğini ve bunun da heyecan verici olduğunu söyledi.

AŞIRI sağcı Fransız lider Marine Le Pen, İtalya’nın Milano kentinde Avrupa’nın diğer aşırı sağcı ve sağ popülist parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından, Strasbourg’da aşırı sağcıların daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir grup oluşturabileceklerini dile getirdi. Bu olasılığın “heyecan verici” olduğunu belirten Le Pen, partisinin AP seçimlerinden birinci parti olarak çıkmaması durumunda, siyasi rakibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa etmesi gerektiğini savundu.
Bazı seçim anketlerine göre Le Pen’in partisi Ulusal Birleşme, Macron’un Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet (LREM) partisinin önünde bulunuyor.

Aşırı sağcıların hedefi AP’nin ‘süper grubu’ olmak

AMAÇLARI AB’Yİ ZAYIFLATMAK
Milano’daki buluşmanın ev sahibi olan sağ popülist İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de seçimlerin ardından “Avrupalı Halklar ve Uluslar Birliği”ni kurmak istediğini dile getirerek, hedeflerinin Strasbourg’ta en güçlü siyasi grup olmak olduğunu belirtti. Yine bazı kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı ve sağ popülist milletvekillerin oranı yeni kurulacak parlamentoda yüzde 10 civarında olacak.

LE PEN: STRACHE ZAMANLAMASI MANİDAR
Ancak farklı siyasi partilerin bu oluşuma katılmaları halinde oranın yükselebileceği bildiriliyor. Milano’da bir araya gelen aşırı sağcı siyasetçiler, Avrupa Birliği’ni bugünkü şekli ile devam ettirmeye karşı çıkarak, Birliğin birkaç temel ortak konu dışında yetkilerinin azaltılmasını ve uluslara devretmesini talep ediyor. Marine Le Pen de konuyla ilgili olarak, “Biz Avrupa diplomasisi istemiyoruz” dedi.
Aynı ideolojik çizgiyi paylaştığı Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache ile ilgili video skandalına da değinen Le Pen, bunun Avusturya’nın iç meselesi olduğunu ancak görüntülerin iki yıl önceye ait olmasına rağmen, AP seçimlerinden bir hafta önce yayınlanmasını manidar bulduğunu vurguladı.

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