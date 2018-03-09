Aşırı ırkçı dil, ilişkileri zehirliyor

AVRUPA’daki yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve İslamofobiyanın, Türkiye ve Türk düşmanlığı şeklinde ortaya çıktığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Almanya’da son dönemde camilere yönelik saldırıların arttığını söyledi. Dün gece de Baden Württemberg eyaletinde Türklere ait bir caminin saldırıya uğradığını belirten Kurtulmuş, şöyle dedi: “Avrupa’daki yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve İslamofobiyanın farklı şekillerde tezahürü, somut bir şekilde Türkiye ve Türk düşmanlığı şeklinde ortaya çıkışı son derece kaygı vericidir. Saldırılar, Almanya’daki Müslüman azınlıkların günlük hayatlarını etkileyecek tehlikeli bir boyutta. Bu, aynı zamanda Alman ve Avrupa toplumunun yabancı ya da göçmen unsurlarla bir arada yaşamasını tehlikeye atacak bir durum. Alman toplumunun farklı toplumlarla ilişkilerini zehirleyecek son derece tehlikeli bir gelişme. Bu sadece politikada aşırı ırkçı dil olarak ortaya çıkmıyor. Aynı zamanda ülkeler arasındaki ilişkileri zehirleyen son derece tehlikeli gelişme olarak Almanya’nın, Avrupa’nın gündeminde yer alıyor.”

‘SADECE POLİSİYE BİR OLAY DEĞİL’

“Almanya’da, aşağı yukarı günde ortalama 3 camiye saldırıda bulunuluyor. 7 tane de yabancı karşıtı eylemle karşılaşılıyor. En son Baden Württemberg eyaletinde Türklere ait bir camiye saldırıda bulunuldu. Hepimize, buradaki Müslüman ve Türk toplumuna rahatsızlık veren, üzüntü veren bir gelişme olarak ortada. Beklentimiz, yabancı düşmanlığıyla uzun süredir gündemi meşgul olan Almanya’nın bu konuda ciddi bir kamuoyu hassasiyeti oluşturması. Bu tür saldırılar sadece polisiye bir olay gibi değerlendirilemez. İslam karşıtı saldırıların önlenmesi için toplumsal duyarlılığın artırılması lazım. Yerel yöneticiler başta olmak üzere farklı partiler içinde milletvekili dostlarımızın bu konuyu duyarlılıkla Alman kamuoyuna taşımaları, bu saldırıları takip ettiklerini açık bir şekilde ortaya koymaları gerekir.”

‘DAYANIŞMA İÇİN BURADAYIZ’

Türkiye olarak Avrupa’nın her yerindeki vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarındayız. Yabancı düşmanlığına, İslam karşıtlığına karşı millet olarak varlığımızın zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Dayanışma göstermek için bugün buradayız. Irkçı saldırılar sadece yapıldığıyla kalır. Bu saldırıları yapanların ayıpları yüzlerinde kara bir leke olarak ölene kadar kalır. Buna seyirci kalanların da o yangınlarda ortaya çıkan kara tablodan çok daha bir kara tablo kendi yüzlerinde ve geçmişlerinde kalır. Derler ya ‘Kesilen sakal daha gür bir şekilde yerine gelir’. Biz camilerimizi çok daha güzel şekilde onarırız. Biz her türlü zorluğa karşı mücadelemizi ederiz.”

Berlin Yunus Emre Enstitüsü’nü de ziyaret eden Kurtulmuş, kurum müdürü Feyzullah Bahçi’den çalışmaları hakkında bilgi aldı.