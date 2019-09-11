AÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapÄ±p, iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: Ã‡ifte cinayetten hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

AÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapÄ±p, iki kiÅŸi öldürmüÅŸtü: Çifte cinayetten hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
Stuttgartâ€™ta kiraladÄ±ÄŸÄ± Jaguar marka araÃ§la 160 km hÄ±z yapan ve yaptÄ±ÄŸÄ± kazada iki kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan 20 yaÅŸÄ±ndaki sanÄ±k, savcÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine Ã§ifte cinayetten hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
ALMANYAâ€™nÄ±n Stuttgart kentinde bir arkadaÅŸÄ±yla mart ayÄ±nda Jaguar marka spor bir otomobil kiralayan ve ÅŸehir merkezinde hÄ±z denemesi yapan sanÄ±k, direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ kaybedip park halindeki bir otomobile Ã§arpmÄ±ÅŸtÄ±. Otomobilde bulunan 25 ve 22 yaÅŸlarÄ±nda bir erkek ve bir kadÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.Â
BilirkiÅŸi incelemesinde aracÄ±n saatte 160 kilometre hÄ±zla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. SavcÄ±nÄ±n, sanÄ±ÄŸÄ±n trafik kazasÄ±ndan deÄŸil de Ã§ifte cinayetten yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi.
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ELLERÄ° AYAKLARI KELEPÃ‡ELÄ° GETÄ°RÄ°LDÄ°
SanÄ±k, davanÄ±n bugÃ¼n yapÄ±lan ilk duruÅŸmasÄ±na elleri ve ayaklarÄ± kelepÃ§eli olarak getirildi. Ã–len iki gencin aileleri, iddianame okurken gÃ¶z yaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ±, mÃ¼vekkilinin cinayetten deÄŸil, dikkatsizlik sonucu Ã¶lÃ¼me sebebiyet vermekten yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini savundu. SanÄ±ÄŸÄ±n cinayetten mi yoksa kaza sonucu Ã¶lÃ¼me yol aÃ§maktan mÄ± ceza alacaÄŸÄ± yargÄ±lama sonunda belli olacak.
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