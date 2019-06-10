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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
10.06.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Aşağılık saldırı Müslümanları üzdü: Kuran’ları yırtıp tuvalete attılar

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Aşağılık saldırı Müslümanları üzdü: Kuran’ları yırtıp tuvalete attılar

Almanya’da hafta sonu iki farklı camiye çirkin saldırı gerçekleştirildi. Bremen kentindeki Rahman Camisi’nde yaklaşık 50 Kur’an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel’deki Merkez Camisi taşlı saldırıya uğradı.

ALMANYA’nın Hessen eyaletinin Kassel kentindeki DİTİB’e bağlı Merkez Camisi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Merkez Cami Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camiye cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığını ve camların kırıldığını söyledi. İbadethanelere yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirten Eryörük, olayın sorumlularının en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Aşağılık saldırı Müslümanları üzdü: Kuran’ları yırtıp tuvalete attılar

BAŞKONSOLOS: FAİLLER YAKALANMALI
Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı sosyal medya hesabı Facebook’tan yaptığı açıklamasında, “Merkez Camisi’ne sabah saatlerinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınıyor, emniyet makamlarından saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kassel Savcılığı da saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Daha önceki yıllarda yine aynı camiye terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı yapılmış olayın fail ya da failleri yakalanamamıştı.

Aşağılık saldırı Müslümanları üzdü: Kuran’ları yırtıp tuvalete attılar

DEVLET SİNAGOGLAR GİBİ CAMİLERİ DE KORUMALI
Bremen’de yönetiminde daha çok Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu Rahman Camisi’nde ise yaklaşık 50 Kur’an-ı Kerim yırtıldı bazıları da tuvalete atıldı. Çirkin saldırı nedeniyle Bremen’de yaşayan Müslümanlar sosyal medya aracılığı ile üzüntüleri ve tepkilerini paylaştı.
CDU Bremen Eyalet Milletvekili Dr. Oğuzhan Yazıcı, Bremen İslam Şurası’na bağlı Rahman Camisi’ndeki çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek,“Geçtiğimiz hafta Müslüman bir gencin bıçaklanması haberinin ardından şimdide Kur’an-ı Kerimlerin tahrip edildiği haberini alıyoruz. Bremenli Müslümanlar çok gergin ve tedirgin. Sinagoglar gibi camiler de devlet tarafından iyi korunma altına alınmalı” dedi.

Aşağılık saldırı Müslümanları üzdü: Kuran’ları yırtıp tuvalete attılar

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