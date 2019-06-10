Aşağılık saldırı Müslümanları üzdü: Kuran’ları yırtıp tuvalete attılar
Almanya’da hafta sonu iki farklı camiye çirkin saldırı gerçekleştirildi. Bremen kentindeki Rahman Camisi’nde yaklaşık 50 Kur’an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel’deki Merkez Camisi taşlı saldırıya uğradı.
ALMANYA’nın Hessen eyaletinin Kassel kentindeki DİTİB’e bağlı Merkez Camisi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Merkez Cami Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camiye cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığını ve camların kırıldığını söyledi. İbadethanelere yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirten Eryörük, olayın sorumlularının en kısa sürede yakalanmasını istedi.
BAŞKONSOLOS: FAİLLER YAKALANMALI
Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı sosyal medya hesabı Facebook’tan yaptığı açıklamasında, “Merkez Camisi’ne sabah saatlerinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınıyor, emniyet makamlarından saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kassel Savcılığı da saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Daha önceki yıllarda yine aynı camiye terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı yapılmış olayın fail ya da failleri yakalanamamıştı.
DEVLET SİNAGOGLAR GİBİ CAMİLERİ DE KORUMALI
Bremen’de yönetiminde daha çok Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu Rahman Camisi’nde ise yaklaşık 50 Kur’an-ı Kerim yırtıldı bazıları da tuvalete atıldı. Çirkin saldırı nedeniyle Bremen’de yaşayan Müslümanlar sosyal medya aracılığı ile üzüntüleri ve tepkilerini paylaştı.
CDU Bremen Eyalet Milletvekili Dr. Oğuzhan Yazıcı, Bremen İslam Şurası’na bağlı Rahman Camisi’ndeki çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek,“Geçtiğimiz hafta Müslüman bir gencin bıçaklanması haberinin ardından şimdide Kur’an-ı Kerimlerin tahrip edildiği haberini alıyoruz. Bremenli Müslümanlar çok gergin ve tedirgin. Sinagoglar gibi camiler de devlet tarafından iyi korunma altına alınmalı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle