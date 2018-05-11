Arkadaşını kurtarmak için gölete atlayan Türk çocuk hayatını kaybetti
Paris’in kuzeybatısındaki Carrieres-sous-Poissy şehrinde gölete giren arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Samsunlu gurbetçi ailenin 11 yaşındaki çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş çarşamba akşamı belediye parkı yakınlarında oynarken, aralarından 10 yaşındaki bir çocuk park yakınlarında bulunan gölete atladı. Ancak yüzmede bilmeyen çocuk, bir anda çırpınmaya başladı. Bunun üzerine arkadaşını kurtarmak için suya atlayan 11 yaşındaki Türk çocuk da boğulma tehlikesi yaşadı. Suya atlamayan diğer iki çocuğun çağrısıyla toplanan yetişkinler, iki çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak çocukların yerini tespit edemedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocukları sudan çıkardı. 10 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, gurbetçi çocuk helikopterle Paris Necker Hastanesine kaldırıldı. Türk çocuk da tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiğini aktaran Carrieres-sous-Poissy Belediye Başkanı Christophe Delrieu, olay nedeniyle ailelere psikolojik destek verildiğini söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle