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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
24.10.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Anadolu Mutfağı, 13 bin yıllık öyküsüyle Londra’ya taşındı

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Anadolu Mutfağı, 13 bin yıllık öyküsüyle Londra’ya taşındı

‘Bir Tutam Anadolu - A Pinch of Anatolia’ projesi, Anadolu’nun 13 bin yıllık mutfağından çıkan enfes lezzetleri Londra’ya taşıdı. Muhteşem lezzetlerin sunulduğu etkinliğe İngiltere’de yaşayan ünlü şefler, gurmeler, yemek bloggerları ile gastronomi yazarları katıldı.

YUNUS Emre Enstitüsü’nün (YEE), Türk mutfağını dünyaya tanıtmak ve Türk mutfağının kültürel ve tarihsel sürecini mutfak profesyonelleri ile birlikte sergilemek için gerçekleştirdiği ‘Türk Mutfağı’ etkinliğinin beşinci durağı İngiltere oldu.

Anadolu Mutfağı, 13 bin yıllık öyküsüyle Londra’ya taşındı

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün ‘Bir Tutam Anadolu’ projesinin ilk etkinliği, Türkiye’de antik kazılarda görevli ilk ve tek mutfak şefi unvanını da taşıyan Ömür Akkor’un katılımıyla 21- 24 Ekim tarihlerinde Londra’da gerçekleştirildi.

Anadolu Mutfağı, 13 bin yıllık öyküsüyle Londra’ya taşındı

Laz@Camden Restorant’ta şef Ömür Akkor tarafından hazırlanan Anadolu mutfağının birbirinden lezzetli tatlarından oluşan menü ve ekmek ustası Şevki Dilmaç’ın hazırladığı ekmekler, ünlü şefler, gurmeler, yemek bloggerları ile gastronomi yazarları tarafından büyük beğeni aldı. Etkinlikte Hitit, Selçuklu ve Osmanlı’nın yemek kültürleri, bu dönemlerde yapılan yemekler ve hikayeleri misafirlere anlatıldı.

Anadolu Mutfağı, 13 bin yıllık öyküsüyle Londra’ya taşındı

HİKAYELERİ PAYLAŞILAN YEMEKLER
Dünyanın ilk yemeği olarak kabul edilen keşkek, siyez unundan yapılan ekmek, Hititler’in inanışına göre Tanrı yemeği olan bal ve zeytinyağı, diğer bir Hitit yemeği olan hapena, başlangıç ikramları olan ali nazik, humus ve firik pilavı, son olarakta beşyüz yıllık bir geçmişi olan cennet çamuru ve helva-i hâkani isimli tatlılar ikram edildi.
Anadolu mutfağının mirasını oluşturan, derin ve zengin kültürünü yansıtan yöresel malzemeler ile hazırlanan ve hikayeleri paylaşılan yemekler katılımcıların damaklarına unutulmayacakları lezzetleri yaşattı.

Anadolu Mutfağı, 13 bin yıllık öyküsüyle Londra’ya taşındı

Etkinliğin ikinci gününde ise İngiltere’nin en prestijli üniversitelerinden Kings College’da şef Akkor tarafından “Dünyanın En Eski Mutfağı: Anadolu’dan Yemek Hikayeleri” başlıklı konuşma yapıldı. Konuşmada Hititler’den günümüze kadar Anadolu’da yemeğin değişiminin öyküsü izleyicilerle paylaşıldı. Büyük ilgi gören ve yaklaşık 350 kişinin katıldığı etkinlikte davetlilere siyez unundan yapılan ekmek ikram edildi.

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