‘Almanya’yı tanımayanlar’ın sayısı artıyor
Almanya’da aşırı sağcı İmparatorluk Vatandaşı örgütü üyesi sayısında büyük artış oldu.
İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı raporuna göre Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendilerini İmparatorluk Vatandaşı olarak görenlerin sayısı ocak ayına göre yüzde 10 arttı. İstihbarata göre İmparatorluk Vatandaşı sayısı 18 bine ulaştı. Bu rakam 2016 yılında hazırlanan istihbarat raporunda 16 bin olarak yazılmıştı.
İstihbarat raporunda yer alan başka bir bilgiye göre İmparatorluk Vatandaşı olarak kendisini kabul edenler arasında yaklaşık 900'ü aşırı sağcı ve tehlikeli. Almanya'da son dönemde kendisini İmparatorluk Vatandaşı olarak kabul edenlerin karıştığı suçlarda da artış göstermişti.
Almanya Federal Cumhuriyeti'ni kabul etmeyen bu kişiler arasında silahlananların oranı da korkutucu seviyede.
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