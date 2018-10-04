Almanya’nın gurur günü
‘Doğu’ ve ‘Batı’ olarak kalın duvarlarla ortadan ikiye bölünen Almanya, yeniden birleşmenin 28’inci yılını başkent Berlin’de törenlerle kutladı.
YAĞMUR, fırtına ve güneşin bir arada yaşandığı hava, sanki Almanya’nın son yıllarda yaşadığı ‘siyasi fırtı’nayı yansıtıyordu. Mülteci kriziyle palazlanan ve üçüncü büyük parti olarak meclise giren aşırı sağcı AfD’yle Alman toplumu tam bir bölünmüşlük yaşıyor.
‘Berlin Duvarı’ yıkılalı 28 yıl geçti.
Ama şimdi Alman toplumunu kalın ‘siyasi duvarlar’ bölüyor.
AfD, toplumdaki bölünmüşlüğü derinleştiriyor.
Berlin’deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, Alman toplumunu ayıran bu siyasi duvarlara karşı uyardı.
‘BİRLEŞME BİTMEDİ’
Kendisi de eski Doğu Almanya’da büyüyen Başbakan Merkel, “Ben, şahsen Birleşme Günü’nde hep heyecanlanıyorum. Doğu Almanya’da barışçıl gösterilerle sokağa dökülen insanların cesaretini derin duygularla anıyorum. 28 yıl sonra ama şunu biliyoruz ki, ‘Almanya’nın Birleşmesi’ dediğimiz süreç uzun bir yol. Almanya’nın birleşmesi bitmedi” dedi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier ise “Biz ileriye bakmalıyız. Toplumu birleştirmeliyiz” diyerek bu bölünmüşlüğe karşı uyardı.
AŞIRI SAĞ UYARISI
Berlin Şehir Opera Evi’nde düzenlenen törende konuşan Eyalet Başbakanı Müller de Alman toplumunu aşırı sağa, köhne milliyetçiliğe ve yabancı düşmanlığına karşı tavır almaya çağırdı. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Müller, şöyle dedi:
“Bizim bazı şehirlerimizin sokaklarında başka bir toplum isteyen insanların gösterilerine tanık oluyoruz. Onlar bizim çeşitlilik ve özgür bir toplum içinde yaşamamızı kabullenmiyorlar. Mültecilere, yabancılara karşı kışkırtıyorlar. Köhne milliyetçiliğe geri dönmeyi düşlüyorlar. Önyargılarını, ırkçı düşüncelerini açık açık ifade ediyorlar. Biz, başka bir toplum isteyen ve bizim değerlerimize saygı duymayan bu yeni sağ azınlığın bizim başarımızı kendisine mal etmesine izin vermemeliyiz. Hepimiz buna karşı tavır koyma sorumluluğu taşıyoruz. Eleştirel ve açık bir tartışma demokrasiye aittir. Siyaseti, siyasetçileri eleştirmek de. Ama bizim ülkemizde eleştiri yapmak için hiç kimse aşırı sağcıların, sağ popülistlerin safında yürümek zorunda değildir.”
Törende, Berlin’de çok farklı milliyetlerden ve kültürlerden insanların bir arada yaşadığını anlatan bir de film gösterildi.
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