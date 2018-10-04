Almanya’nın gurur günü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’nın gurur günü
GeriAvrupa Almanya’nın gurur günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: AFP, Reuters, AP
04.10.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Almanya’nın gurur günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’nın gurur günü

‘Doğu’ ve ‘Batı’ olarak kalın duvarlarla ortadan ikiye bölünen Almanya, yeniden birleşmenin 28’inci yılını başkent Berlin’de törenlerle kutladı.

Almanya’nın gurur günüYAĞMUR, fırtına ve güneşin bir arada yaşandığı hava, sanki Almanya’nın son yıllarda yaşadığı ‘siyasi fırtı’nayı yansıtıyordu. Mülteci kriziyle palazlanan ve üçüncü büyük parti olarak meclise giren aşırı sağcı AfD’yle Alman toplumu tam bir bölünmüşlük yaşıyor.
‘Berlin Duvarı’ yıkılalı 28 yıl geçti.
Ama şimdi Alman toplumunu kalın ‘siyasi duvarlar’ bölüyor.
AfD, toplumdaki bölünmüşlüğü derinleştiriyor.
Berlin’deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, Alman toplumunu ayıran bu siyasi duvarlara karşı uyardı.

Almanya’nın gurur günü

‘BİRLEŞME BİTMEDİ’
Kendisi de eski Doğu Almanya’da büyüyen Başbakan Merkel, “Ben, şahsen Birleşme Günü’nde hep heyecanlanıyorum. Doğu Almanya’da barışçıl gösterilerle sokağa dökülen insanların cesaretini derin duygularla anıyorum. 28 yıl sonra ama şunu biliyoruz ki, ‘Almanya’nın Birleşmesi’ dediğimiz süreç uzun bir yol. Almanya’nın birleşmesi bitmedi” dedi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier ise “Biz ileriye bakmalıyız. Toplumu birleştirmeliyiz” diyerek bu bölünmüşlüğe karşı uyardı.

Almanya’nın gurur günü


AŞIRI SAĞ UYARISI
Berlin Şehir Opera Evi’nde düzenlenen törende konuşan Eyalet Başbakanı Müller de Alman toplumunu aşırı sağa, köhne milliyetçiliğe ve yabancı düşmanlığına karşı tavır almaya çağırdı. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Müller, şöyle dedi:
“Bizim bazı şehirlerimizin sokaklarında başka bir toplum isteyen insanların gösterilerine tanık oluyoruz. Onlar bizim çeşitlilik ve özgür bir toplum içinde yaşamamızı kabullenmiyorlar. Mültecilere, yabancılara karşı kışkırtıyorlar. Köhne milliyetçiliğe geri dönmeyi düşlüyorlar. Önyargılarını, ırkçı düşüncelerini açık açık ifade ediyorlar. Biz, başka bir toplum isteyen ve bizim değerlerimize saygı duymayan bu yeni sağ azınlığın bizim başarımızı kendisine mal etmesine izin vermemeliyiz. Hepimiz buna karşı tavır koyma sorumluluğu taşıyoruz. Eleştirel ve açık bir tartışma demokrasiye aittir. Siyaseti, siyasetçileri eleştirmek de. Ama bizim ülkemizde eleştiri yapmak için hiç kimse aşırı sağcıların, sağ popülistlerin safında yürümek zorunda değildir.”
Törende, Berlin’de çok farklı milliyetlerden ve kültürlerden insanların bir arada yaşadığını anlatan bir de film gösterildi.

Almanya’nın gurur günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya’nın gurur günü

Erdoğan’ın açtığı camiye Almanlardan büyük ilgi

Tabutunu Kanuni taşımıştı türbesini Erdoğan açacak

Macaristan’dan Steinmeier’e tepki: Kabullenemiyorlar