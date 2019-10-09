Almanya’dan Rusya’ya giden trende radyasyon tespit edildi
Berlin’den Moskova’ya giden yolcu treninde Belarus ve Polonya sınırlarında radyasyon tespit edilmesinin ardından yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi.
RUSYA ile Almanya arasında yolcu taşımacılığı yapan tren, Polonya ve Belarus sınırlarında hareket halindeyken kontrol şefleri ile trenleri denetleyen uzmanlar bir vagonun tuvaletinde aşırı miktarda radyasyon tespit etti. Bunun üzerine vagonda bulunan yolcular başka vagonlara tahliye edilerek vagon boşaltıldı. Trene ise Moskova’ya hareket etmesi yönünde izin verildi. Rusya’nın konuyla ilgili bilgilendirilmesi üzerine Moskova’daki tren garında büyük hareketlilik başladı.
KANSER HASTASINDAN KAYNAKLANMIŞ
Tren Moskova’ya akşam 19.35 sıralarında ulaştıktan sonra diğer vagonlarda bulunan yolcuların tümü güvenli bir şekilde trenden ayrıldı. Vagonda ve tuvalette inceleme yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler çok az miktarda radyasyon izine rastladı. İncelemeler tamamlandıktan sonra yapılan açıklamada, tuvaletteki yoğun radyasyon izinin, kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gören bir hastadan kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, kemoterapi tedavisi gören hastaların bulundukları çevreye radyasyon yayabileceğine dikkat çekilirken, radyasyonun Belarus’tan Moskova’ya ulaşana dek ortadan kalktığı bilgisi geçildi.
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