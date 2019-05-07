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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
07.05.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Almanya’dan giden yardım Ata’yı ayağa kaldırdı

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Almanya’dan giden yardım Ata’yı ayağa kaldırdı

Henüz kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali hastası minik Ata’nın, oturup yürüyebilmesini için gerekli olan cihazlar, Almanya’da yaşayan Türk aile ve dostları tarafından gönderilen yardımlarla karşılandı. Aile, uzun süredir ilk defa yüzlerinin güldüğünü söyledi.

ANTALYA’da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata’yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

Almanya’dan giden yardım Ata’yı ayağa kaldırdı

ÜÇ AY YAŞAR DEDİLER
Üçüncü ayına kadar sık sık nöbetler geçiren minik Ata, birçok kez yoğun bakıma kaldırıldı ve yaşam mücadelesi verdi. Bu süre içerisinde turizmci anne Ceylan Özdemir de işini bırakmak zorunda kaldı, babaysa gündüzlerini işte, akşamlarını hastane koridorlarında geçirdi. Aile, minik yavrularını hayatta tutabilmek için hastane hastane gezdi. Doktorlardan ‘3 ay yaşar’ cevabı alan aile, ümidini yitirmedi. Ata, baba ve annesinin şefkatiyle yaşama tutundu. Ata sekizinci ayını doldurduğunda ise durumundan haberdar olan Şükran Kaban isimli bir hayırsever, Özdemir ailesiyle irtibata geçti. Kaban, Hindistan’da GTerapi yönteminin merkezi olan ve Özdemir çiftinin daha önceden araştırdığı tedavi sürecinin başlaması için gerekli 10 bin dolarlık masrafı üstlendi. Minik Ata, Dr. Gunvant Oswal’a muayene oldu ve ardından bir haftalık Homeopati tedavisi gördü. Ata’ya hazırlanan özel bir bitkisel kür de verildi. Tedaviler sonrası ailesiyle birlikte tekrar yuvasına dönen Ata’nın nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı. Hatta kafasını kaldırıp anne ve babasına gülmeye başladı.

Almanya’dan giden yardım Ata’yı ayağa kaldırdı

SEVİNDİREN HABER ALMANYA’DAN GELDİ
16 Nisan’da yapılan haberler sonrası, Ata’nın oturma ve ayakta durabilmesine kolaylık sağlayacak cihaz ihtiyaçları olan aileye güzel haber Almanya’dan geldi. Almanya’da yaşayan ve Ata’nın durumunu medya aracılığıyla öğrenen Türk bir hayırsever aile ve dostları, aralarında 15 bin TL toplayarak Özdemir ailesine gönderdi. Özdemir ailesi, parayı alır almaz çocuklarının oturabilmesine yardımcı olacak özel tasarlanmış bir engelli bebek arabası ile ayakta durmasını, hatta bir süre sonra belki de yürümesini sağlayacak fizik tedavi cihazını aldı.

İLK DEFA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ
Cihaz ihtiyacının karşılanmasına çok sevinen anne Ceylan Özdemir, “Allah razı olsun. İki gün içerisinde toplayıp bize gönderdiler. Biz de firmayla görüşüp aletleri aldık ve beş gün içerisinde elimizde oldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa yüzümüz güldü. Ata için oturuş pozisyonu çok önemli. Uyanık olduğu zamanlarda, oturma aletinde destekleyeceğiz. Ayakta durma cihazını şu anda tam olarak kullanamasa da günde 1 saat ona fayda sağlayacak Yardım edenlere çok teşekkür ediyoruz. Onun bir adım bile atması bizim için büyük bir şey. Biz elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Ata çok güçlü bir çocuk. İnanıyorum ki başaracak” diye konuştu.

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