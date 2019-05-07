Almanya’dan giden yardım Ata’yı ayağa kaldırdı

ANTALYA’da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata’yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.





ÜÇ AY YAŞAR DEDİLER

Üçüncü ayına kadar sık sık nöbetler geçiren minik Ata, birçok kez yoğun bakıma kaldırıldı ve yaşam mücadelesi verdi. Bu süre içerisinde turizmci anne Ceylan Özdemir de işini bırakmak zorunda kaldı, babaysa gündüzlerini işte, akşamlarını hastane koridorlarında geçirdi. Aile, minik yavrularını hayatta tutabilmek için hastane hastane gezdi. Doktorlardan ‘3 ay yaşar’ cevabı alan aile, ümidini yitirmedi. Ata, baba ve annesinin şefkatiyle yaşama tutundu. Ata sekizinci ayını doldurduğunda ise durumundan haberdar olan Şükran Kaban isimli bir hayırsever, Özdemir ailesiyle irtibata geçti. Kaban, Hindistan’da GTerapi yönteminin merkezi olan ve Özdemir çiftinin daha önceden araştırdığı tedavi sürecinin başlaması için gerekli 10 bin dolarlık masrafı üstlendi. Minik Ata, Dr. Gunvant Oswal’a muayene oldu ve ardından bir haftalık Homeopati tedavisi gördü. Ata’ya hazırlanan özel bir bitkisel kür de verildi. Tedaviler sonrası ailesiyle birlikte tekrar yuvasına dönen Ata’nın nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı. Hatta kafasını kaldırıp anne ve babasına gülmeye başladı.





SEVİNDİREN HABER ALMANYA’DAN GELDİ

16 Nisan’da yapılan haberler sonrası, Ata’nın oturma ve ayakta durabilmesine kolaylık sağlayacak cihaz ihtiyaçları olan aileye güzel haber Almanya’dan geldi. Almanya’da yaşayan ve Ata’nın durumunu medya aracılığıyla öğrenen Türk bir hayırsever aile ve dostları, aralarında 15 bin TL toplayarak Özdemir ailesine gönderdi. Özdemir ailesi, parayı alır almaz çocuklarının oturabilmesine yardımcı olacak özel tasarlanmış bir engelli bebek arabası ile ayakta durmasını, hatta bir süre sonra belki de yürümesini sağlayacak fizik tedavi cihazını aldı.

İLK DEFA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ

Cihaz ihtiyacının karşılanmasına çok sevinen anne Ceylan Özdemir, “Allah razı olsun. İki gün içerisinde toplayıp bize gönderdiler. Biz de firmayla görüşüp aletleri aldık ve beş gün içerisinde elimizde oldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa yüzümüz güldü. Ata için oturuş pozisyonu çok önemli. Uyanık olduğu zamanlarda, oturma aletinde destekleyeceğiz. Ayakta durma cihazını şu anda tam olarak kullanamasa da günde 1 saat ona fayda sağlayacak Yardım edenlere çok teşekkür ediyoruz. Onun bir adım bile atması bizim için büyük bir şey. Biz elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Ata çok güçlü bir çocuk. İnanıyorum ki başaracak” diye konuştu.