Almanya’dan Aylin’e protez bacak mesajı

TÜRKİYE Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, sürecin takipçisi olacaklarını açıklarken, “Kızımız Aylin’i hastanede ziyaret etmiştik. Bundan sonraki süreçte hep yanında olacağımızı belirttik. Bu amaçla öncelikle protez bacak alımı konusunda Türkiye’den temin edemezsen Almanya şubemiz ile irtibata geçeceğimizi belirtmiştik. Beyazay Derneği Almanya Iserlohn Şubemiz ile geçtiğimiz irtibat sonrası olumlu cevap aldık” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesinin girişimlerine cevap veren Almanya Iserlohn Beyazay Derneği Şubesi, “Türkiye Beyazay Derneği Muğla şubesinin önderliğinde Almanya Iserlohn Beyazay Şubesi olarak hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz acil şifalar diliyoruz” mesajı yayınladı.