Almanya’daki sayı 310 bin!
Facebook’un kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcı etkilenmişti. Almanya’da ise bu rakamın 310 bin olduğu belirlendi.
FACEBOOK’un bu usulsüz uygulamasından etkilenen başta ABD’de yaklaşık 71 milyon (yüzde 81.6), Filipinler yüzde 1.4 ve Endonezya yüzde 1.3. İngiltere ise yüzde 1.2’yle dördüncü sırada yer alan ilk AB ülkesi oldu.
Mayıs ayı sonunda ise AB, Genel Veri Koruma Yasasını (GDPR - General Data Protection Regulation) yürürlüğe sokacak. Yeni yasa ile birlikte Facebook da dahil olmak üzere teknoloji şirketleri Kullanım Koşulları ve Hizmet Şartları’nı yeniden düzenleyecek. Skandal sonrası çok sayıda Facebook kullanıcısı hesaplarını kapatmış veya tamamen silmişti.
‘BİRKAÇ YIL ALABİLİR’
Facebook’un patronu Mark Zuckerberg kullanıcıların veri bilgilerini kötüye kullanımından dolayı özür dilemiş ve çevrimiçi ağda bir dizi reform yapılacağını duyurmuştu. Bununla birlikte bir röportajında, kullanıcı verilerinin korunmasıyla ilgili sorunları çözmek için ‘birkaç yıl’ alacağını da söyledi.
Geçen haftalarda, İngiltere Bilgi Komisyonu’na (ICO) bağlı görevliler, Facebook’ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu belirtilen Cambridge Analytica’nın Londra’daki ofisine baskın düzenlemişti.
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