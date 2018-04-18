Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırım anıtı
1915 olaylarını 2 Haziran 2016’da Federal Mecliste 'soykırım' olarak tanıyan Almanya’da bir skandal daha yaşandı.
Köln kentinde yaşayan Stefan Kaiser ve Max Scholz adlı iki Alman, yasadışı olarak sözde Ermeni soykırım anıtı dikti. Belediye görevlileri ve polis yasadışı dikilen anıtı kaldırmak için beklerken, bu kez mahkemeden kaldırılamayacağı yönünde haber geldi. Şehir parlamentosundaki bazı politikacıların yasadışı şekilde dikilen anıtın resmi olarak kalabilmesi için konuyu meclis gündemine getirecekleri belirtildi.
200 kilo ağırlığında, 1.5 metre yüksekliğindeki olan anıt, piramit şeklinde tasarlanmış. Tepesinde bir adet çatlamış nar bulunan yasadışı anıtın üzerinde ise Türkçe, Ermenice, Almanca ve İngilizce, “Bu acı hepimizin” yazıyor.
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