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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
17.09.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Almanya’da yapay kalp merkezi için kolları sıvadı

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Almanya’da yapay kalp merkezi için kolları sıvadı

Dr. Dilek Gürsoy, 1976 yılında işçi anne ve babanın üçüncü çocuğu olarak Neus’da doğdu. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. Okuma yazması bile olmayan annesi, onu ve iki kardeşini büyüttü. Annesinin “Eczacı olsan yeter” dediği Gürsoy, doktor olmakla yetinmedi, birçok ilke de imza da attı. Avrupa’da ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın doktor olarak adını bu alanda tarihe yazdırdı. Yaptığı çalışmalarla Almanya’da ‘yılın doktoru’ seçildi. Şimdi, göçmen kökenlilere ve doktor adayı genç kızlara örnek gösteriliyor. Hedefi ise Almanya’da yapay kalp merkezi kurmak.

Almanya’da yapay kalp merkezi için kolları sıvadıALMANYA, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yürüten hekimlere ve tıbbi kuruluşların almaya hak kazandığı ‘German Medical Award’ı (Alman Tıp Ödülü), bu yıl Dr. Dilek Gürsoy alacak. Ödülünü önümüzdeki ay alacak olan Dr. Gürsoy, mesleğinde oldukça başarılı bir isim. Tıp okumak için birçok engeli aştı. İlkokulu bitirdiğinde öğretmeni, “Dilek liseyi başaramaz” diyerek liseye gitmesine karşı çıtı. Eğitmeni devreye girip öğretmenini ikna edince, liseye kaydı yapıldı. Lise bitirme notu tıp fakültesi için yetersiz kalınca, bu kez sınava girdi ve sınavı başardı. Dr. Gürsoy, “Doktor olmak benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Annem, sağlık alanında meslek eğitimi yapmamı istiyordu. Çünkü sürekli hastalanıyordu. Onun hedefi, eczacı olmamdı. Doktor olmayı başaramam diye düşünüyordu. Ben ise doktor olmak istiyordum. Kalp doktoru olmak fikri ise fakültedeki ilk yıllarımda etkilendiğim bir kalp ameliyatından sonra doğdu. O kalp ameliyatı benim yönümü belirledi” dedi.

AKADEMİK KARİYER YERİNE...
Dr. Gürsoy, 2012’de gerçekleştirdiği yapay kalp nakliyle adını duyurdu: “Avrupa’da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrahı olmam benim için gurur verici. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Alanda çalışmak önemli. Bu yüzden akademik kariyer yapmak yerine ameliyatlara yöneldim. Üniversitelerde doçent ve profesör olmak da vardı. Ancak bu benim için cazip değil. Uzun zamandır kafamda yapay kalp merkezi kurmak vardı. Bunun için son çalıştığım hastaneden de ayrıldım. Şimdi enerjimi yapay kalp merkezi kurmak için harcıyorum. Yapay kalp naklinde dijital destek çok önemli. Bu alanda yatırım yapmak lazım. Merkezi ancak üniversitelere bağlı hastanelerde açabiliriz. Görüşmelere başladım. Çok kolay bir iş değil ve zorlukları var. Almanya’nın yapay kalp merkezine çok ihtiyacı var. Siyasetçilerle ve üniversite yönetimleriyle görüşmelerim sürüyor. İşin daha başındayız.”

Almanya’da yapay kalp merkezi için kolları sıvadı

‘DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMALI’
“Kalp rahatsızlıklarının tedavisi önceki yıllara göre kolaylaştı. 10 yaşındayken babamı kalp kulakçığındaki problem nedeniyle kaybettik. O hastalıktan şimdi ölen yok. Ancak kalp nakli konusunda henüz büyük sorunlar bulunuyor. Yeteri kadar bağış yapılmadığı için nakil bekleyen hasta sayısı çok fazla. Burada yapay kalp devreye girmeli. Yapay kalbe yönelik fazla yatırım yapılmalı, bu alandaki çalışmalar daha büyük destek sunulmalı. Bu yüzden de merkezin kurulması için ısrarlı çabamı sürdüreceğim.”

‘BU ALANDA KADIN OLMAK ZOR’
“Kalp cerrahisi veya kalp doktoru kadınların yaşadığı çok zorluklar var. Ben, göçmen veya Türkiye kökenli olduğum için mesleki hayatımda hiç dışlanmadım ve hiç zorluk çekmedim. Ama kadın olarak cerrahi alanda çalışmak çok zor. Başlangıçta hocalarım bana çok destek oldu. Onlardan çok şey öğrendim. Bunu inkâr edemem. Ne zaman ki görevlere talip oldum, zorluklar ve dışlamalar başladı. Birçok kalp cerrahisi kadın doktorlar dışlanma ve erkek meslektaşlarının olumsuz tutumları nedeniyle mesleği bırakıp muayenehane açıyor. Kadınlar bu alanda gerçekten önemli zorluklar yaşıyor. Çünkü bu alan, erkeklerin ağırlıkta olduğu bir bölüm.”

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