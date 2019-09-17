Almanya’da yapay kalp merkezi için kolları sıvadı

ALMANYA, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yürüten hekimlere ve tıbbi kuruluşların almaya hak kazandığı ‘German Medical Award’ı (Alman Tıp Ödülü), bu yıl Dr. Dilek Gürsoy alacak. Ödülünü önümüzdeki ay alacak olan Dr. Gürsoy, mesleğinde oldukça başarılı bir isim. Tıp okumak için birçok engeli aştı. İlkokulu bitirdiğinde öğretmeni, “Dilek liseyi başaramaz” diyerek liseye gitmesine karşı çıtı. Eğitmeni devreye girip öğretmenini ikna edince, liseye kaydı yapıldı. Lise bitirme notu tıp fakültesi için yetersiz kalınca, bu kez sınava girdi ve sınavı başardı. Dr. Gürsoy, “Doktor olmak benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Annem, sağlık alanında meslek eğitimi yapmamı istiyordu. Çünkü sürekli hastalanıyordu. Onun hedefi, eczacı olmamdı. Doktor olmayı başaramam diye düşünüyordu. Ben ise doktor olmak istiyordum. Kalp doktoru olmak fikri ise fakültedeki ilk yıllarımda etkilendiğim bir kalp ameliyatından sonra doğdu. O kalp ameliyatı benim yönümü belirledi” dedi.

AKADEMİK KARİYER YERİNE...

Dr. Gürsoy, 2012’de gerçekleştirdiği yapay kalp nakliyle adını duyurdu: “Avrupa’da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrahı olmam benim için gurur verici. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Alanda çalışmak önemli. Bu yüzden akademik kariyer yapmak yerine ameliyatlara yöneldim. Üniversitelerde doçent ve profesör olmak da vardı. Ancak bu benim için cazip değil. Uzun zamandır kafamda yapay kalp merkezi kurmak vardı. Bunun için son çalıştığım hastaneden de ayrıldım. Şimdi enerjimi yapay kalp merkezi kurmak için harcıyorum. Yapay kalp naklinde dijital destek çok önemli. Bu alanda yatırım yapmak lazım. Merkezi ancak üniversitelere bağlı hastanelerde açabiliriz. Görüşmelere başladım. Çok kolay bir iş değil ve zorlukları var. Almanya’nın yapay kalp merkezine çok ihtiyacı var. Siyasetçilerle ve üniversite yönetimleriyle görüşmelerim sürüyor. İşin daha başındayız.”





‘DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMALI’

“Kalp rahatsızlıklarının tedavisi önceki yıllara göre kolaylaştı. 10 yaşındayken babamı kalp kulakçığındaki problem nedeniyle kaybettik. O hastalıktan şimdi ölen yok. Ancak kalp nakli konusunda henüz büyük sorunlar bulunuyor. Yeteri kadar bağış yapılmadığı için nakil bekleyen hasta sayısı çok fazla. Burada yapay kalp devreye girmeli. Yapay kalbe yönelik fazla yatırım yapılmalı, bu alandaki çalışmalar daha büyük destek sunulmalı. Bu yüzden de merkezin kurulması için ısrarlı çabamı sürdüreceğim.”

‘BU ALANDA KADIN OLMAK ZOR’

“Kalp cerrahisi veya kalp doktoru kadınların yaşadığı çok zorluklar var. Ben, göçmen veya Türkiye kökenli olduğum için mesleki hayatımda hiç dışlanmadım ve hiç zorluk çekmedim. Ama kadın olarak cerrahi alanda çalışmak çok zor. Başlangıçta hocalarım bana çok destek oldu. Onlardan çok şey öğrendim. Bunu inkâr edemem. Ne zaman ki görevlere talip oldum, zorluklar ve dışlamalar başladı. Birçok kalp cerrahisi kadın doktorlar dışlanma ve erkek meslektaşlarının olumsuz tutumları nedeniyle mesleği bırakıp muayenehane açıyor. Kadınlar bu alanda gerçekten önemli zorluklar yaşıyor. Çünkü bu alan, erkeklerin ağırlıkta olduğu bir bölüm.”