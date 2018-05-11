Almanya’da uzaktan muayenenin önü açıldı
Almanya Tabipler Birliği, kurultayda aldığı kararla telefonla ya da internet üzerinden muayenenin önünü açtı. Karara, Sağlık Bakanı Jens Spahn da destek verdi.
AVRUPA’nın diğer birçok ülkesinde olduğu gibi artık Almanya’da da hastalar muayene için doktora gitmek zorunda kalmayacak. Almanya Tabipler Birliği, kurultayda aldığı kararla doktorların hastalarını telefonla, video görüntülü konuşmayla ya da internet üzerinden muayene etmelerine izin verdi.
Almanya’da yürürlükte bulunan yasalar, telefonla muayeneye sadece doktorla hasta birbirini tanıyorsa izin veriyordu. Tabipler Birliği’nin kurultayda büyük çoğunlukla aldığı kararı şimdi eyalet tabipler odalarının da onaylaması gerekiyor.
Tabipler Birliği’nin kararı hükümette de memnuniyet yarattı. ‘Kararı selamladığını’ belirten Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Böylece doktorlar hastalarına daha fazla yardımcı olabilecekler” dedi. Bakan Spahn, uzaktan muayene düzenlemesiyle ilgili bir ‘uzmanlar ekibi’ kuracağını da söyledi. Alınan yeni karar hastaların doktora gitmek için uzun yol katetmesine ve muayenelerde uzun süre beklemesini önleyecek.
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