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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘Türkiye’nin Darbeler Tarihi’ konferansı

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Almanya’da ‘Türkiye’nin Darbeler Tarihi’ konferansı

Almanya’nın Maintal kentinde, 15 Temmuz Derneği ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hessen teşkilatı tarafından ‘Türkiye’nin Darbeler Tarihi’ konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, burada yaptığı konuşmada, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde Türkiye’de yaşanan darbeleri hem Avrupalılara hem de Avrupa’da yaşayan Türk toplumuna anlatmak amacıyla Avrupa turuna çıktıklarını kaydetti söyledi. Darbelerin Türkiye’yi gerilere götürdüğünü belirten Şebik, “Çıplak elleriyle vatan diyen, millet diyen, ahlaki değerlerine sahip çıkan cesaret timsali büyük bir milletin 15 Temmuz’da tanklara karşı verdiği mücadeleyi gördük” dedi. Tarık Şebik, nefesi yettiği sürece 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatıp, bu mücadeleye katkı sunacağını söyledi.
Venezuela’da bir darbe girişimi olduğunu kaydeden Şebik, seçilmiş iradeye kimsenin engel olmaması gerektiğini vurguladı. Tarık Şebik, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, “İlk defa darbe yapanlar suçüstü yakalanmış oldu” diye konuştu.

TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
UID Hessen Başkanı Erkan Arslan ise 15 Temmuz’da halkın gösterdiği direncin, demokrasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Halkın 15 Temmuz’daki mücadelesinin dünyaya mal olduğunu kaydeden Arslan, “Bir darbenin halk tarafından nasıl engellendiğini gösterdik, şu an bunu Venezuela’da da görüyoruz. Türkiye’nin bu noktada dünyaya örnek olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Konferansa, AK Parti Hatay milletvekili Mehmet Alğan da katıldı.

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