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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
15.08.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Almanya’da trafik cezaları cep yakacak: Yasak yere park 100 Euro!

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Almanya’da trafik cezaları cep yakacak: Yasak yere park 100 Euro!

Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı, trafik kurallarını ihlal edecek sürücülerin cebini yakacak cezalar içeren yeni trafik yasa tasarısını tamamladı. Geniş çaplı düzenlemeler içeren tasarı, yasaklı yere park etmenin cezasını yüzde 70 ile yüzde 85 oranında artırarak 100 Euro’ya çıkarıyor.

ALMANYA’da trafik cezalarını artıran tasarı tamamlandı. Geniş çaplı hazırlanan tasarıda bisiklet sürücülerini de kapsayan düzenlemeler yer alıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’in mimarlığını yaptığı tasarıda en dikkat çeken düzenleme, yasaklı yerlere park ve otobüsler için ayrılan şeridi ihlal suçlarına verilen cezaların yüksekliği. Buna göre tasarı yasalaşırsa ikinci şeride park etmek veya bisikletlerle otobüsler ve taksiler için ayrılan şeritte durmak veya park etmenin cezası 100 Euro olacak. Daha önce bu ihlallere kesilen ceza 15 ile 30 Euro arasında değişiyordu. Yürürlükteki yasaya göre otobüs, taksi ve bisikletler için ayrılan şeritte üç dakikaya kadar beklemek serbest. Tasarıda bu şeritlerde beklemek artık yasak.

İTFAİYE İLE İLK YARDIM ARAÇLARINA YOL VERMEMEK
Düzenlemede en dikkat çeken yeniliklerden biri de can kurtaranlara yol vermeyen sürücülere uygulanacak yaptırımlar. Göreve giden itfaiye, polis ve ambulanslara yol vermeyen sürücülere kesilecek para cezası 320 Euro olarak belirlendi. Para cezasının yanında sürücünün ehliyetine de bir ay el konacak. İki de ceza puanı verilecek. Yeni otomobillerde bulunan otomatik frenleme sistemini hız sınırının saatte 30 ve daha fazla olduğu yollarda devre dışı bırakan sürücülere de para cezası kesilecek. Bu ihlali yapan sürücüler 100 Euro para cezası ile birlikte ceza puanı da alacak.
3.5 ton ve üzerindeki kamyonlar, şehir içinde sağa dönüşlerde hızını saatte 5 kilometrenin altına düşürecek. Bu kuralı ihlal eden sürücüler 70 Euro para cezası ödeyecek ve ceza puanı alacak.

ARAÇTA EN AZ ÜÇ KİŞİ VARSA...
Otobüs ve taksiler için ayrılan şeridi, otomobilinde üç veya daha fazla kişi bulunan sürücüler de kullanabilecek. Yürürlükteki uygulamada otobüs ve taksiler için ayrılan şeridi kullananlara para cezası kesiliyor. Yenilikler arasında artık Almanya’da oldukça yaygın hale gelen otomobil paylaşımına yönelik düzenlemeler de var. Otomobil paylaşım sistemini yaygınlaştırmak ve bu uygulamayı cazip hale getirmek için sistem dahilindeki otomobiller için özel park alanları ayrılacak. Bu alanlara sadece otomobil paylaşım sistemindeki araçlar park edebilecek.
Bakan Scheuer, hazırlanan tasarıyla ilgili şunları söyledi: “Bisiklet sürücülerini güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yaptık. İklim için toplu taşımayı özendiriyoruz. Can kurtaranların işini zorlaştıracaklara ağır cezalar verilmesi DE adaletli buluyorum” dedi. Tasarının yasallaşması için Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi’nin onayı gerekiyor.

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