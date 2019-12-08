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Avrupa
AA
08.12.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Almanya’da Sertab rüzgarı

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Almanya’da Sertab rüzgarı

Şarkıcı Sertap Erener, Almanya’nın Köln kentinde konser verdi.

TANZBRUNNEN Köln’de sahne alan şarkıcının konserine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Eski ve yeni albümlerinden şarkıları seslendiren Erener, izleyenleri coşturan performansıyla yaklaşık 1.5 saat sahnede kaldı. 2003 yılında Eurovizyon şarkı yarışmasını kazandığı ‘Everyway That I Can’ isimli şarkısını izleyicilerle birlikte seslendiren Sertap Erener, konserin sonunda uzun süre alkışlandı.

Almanya’da Sertab rüzgarı

 

 

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