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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
02.01.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Almanya’da ‘seçim maratonu’ 26 Mayıs’ta başlıyor

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Almanya’da ‘seçim maratonu’ 26 Mayıs’ta başlıyor

Almanya 2019’da seçim maratonu yaşayacak. Seçmenler 26 Mayıs’ta AP’ye seçilecek milletvekilleri için oy kullanacak. Kimi eyaletlerde ise AP milletvekillerinin yanı sıra hem parlamento hem de belediye seçimleri için sandıklar kurulacak.

26 MAYIS’ta Bremen Parlamentosu’nun yeni üyeleri de seçilecek. Bremenli seçmenler iki ayrı sandığa oy atacak. Bremen’in dışında üç eyalette daha parlamentonun yeni üyeleri için seçimler olacak. Doğu eyaletlerinden Brandenburg ve Saksonya’da 1 Eylül’de, Thüringen’de ise 27 Ekim’de yeni milletvekilleri belirlenecek. Üç eyalette de aşırı sağcı AfD güçlü. Yapılan kamuoyu yoklamalarında AfD, CDU, SPD ve Sol Parti oy oranları yüzde 18-20 arasında değişiyor. Bu durumda bu eyaletlerde kimin iktidar olacağı veya hangi partinin hangi partiyle ortaklık yapacağı ‘çok bilinmeyenli denklem’ gibi.

KARTLAR YENİDEN KARIŞTIRILACAK
CDU, SPD, Sol Parti, Yeşiller ve üç eyalette de yüzde beş barajını geçmesi beklenen FDP, daha önceki açıklamalarında AfD ile ortaklık yapamayacaklarını duyurmuştu. Ancak AfD, Saksonya ile Thüringen’de çok güçlü ve iktidara gelme umudunu koruyor. AfD Genel Başkan Yardımcısı Georg Pazderski, sandıktan güçlü çıkacaklarını belirterek, “Kartlar yeniden karıştırılacak” dedi. Bu açıklamalarıyla partilerin kendileriyle koalisyon ortaklığı yapmak durumunda kalacağı mesajını veren Pazderski, dört eyalette yapılacak seçimlerde iktidar hesapları yaptıklarını söyledi. Pazderski, “Biz hükümet edecek kabiliyete sahibiz. Birçok alanda yeteri kadar tecrübe edindik” dedi.

‘CDU OLASI ORTAK’
Hedeflerinin ve beklentilerinin yüzde 20 ve üstü oranında oy almak olduğunu belirten Pazderski, özellikle Saksonya için, “Eğer yüzde 25 ve daha yukarı oy alırsak hükümet için biz yetki alacağız. CDU olası bir ortak olur” dedi.
CDU’lu Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ise çarşamba sabahı televizyon programlarında yaptığı açıklamada, AfD’yi hain olmakla suçladı. Kretschmer, kendisi için ortaklık yapacakları partilerin programının ve parti yöneticilerinin kişiliklerinin önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında, AfD ile ortaklık yapmayacaklarını tekrarladı.
Seçmenler, AP seçimlerinin yapılacağı 26 Mayıs’ta ayrıca Baden Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg vor Pommern, Rheinland Pfalz, Saarland, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde belediye ve yerel yöneticiler için de oylarını kullanacak.

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