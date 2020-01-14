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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.01.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Almanya’da radikal Çeçen gruplara baskın

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Almanya’da radikal Çeçen gruplara baskın

Almanya bu sabaha baskınlarla uyandı. Federal Savcılığın sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde radikal grupların kaldığı evlere polis baskınlar düzenlendi.

BERLİN, Brandenburg, Thüringen ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletlerini kapsayan baskınların hedefinde Çeçenler var. Edinilen ilk bilgilere göre Brandenburg’da yapılan baskınlarda bir kişi yakalandı. Federal Savcı’nın baskın emirlerini Çeçen grupların devletin güvenliğini tehlikeye sokacak oluşumlar içinde oldukları gerekçesiyle verdiği öğrenildi. Son yıllarda Çeçen grupların çok sayıda şiddet olaylarına karışması da güvenlik birimlerinin dikkatini çekmiş ve daha önce de baskınlar düzenlenmişti.

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