Almanya’da radikal Çeçen gruplara baskın

BERLİN, Brandenburg, Thüringen ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletlerini kapsayan baskınların hedefinde Çeçenler var. Edinilen ilk bilgilere göre Brandenburg’da yapılan baskınlarda bir kişi yakalandı. Federal Savcı’nın baskın emirlerini Çeçen grupların devletin güvenliğini tehlikeye sokacak oluşumlar içinde oldukları gerekçesiyle verdiği öğrenildi. Son yıllarda Çeçen grupların çok sayıda şiddet olaylarına karışması da güvenlik birimlerinin dikkatini çekmiş ve daha önce de baskınlar düzenlenmişti.