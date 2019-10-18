Almanya’da ölü bulunan Mert’in babası: Hazırladığı tezler yüzünden mi öldürüldü
Eğitim hayatını birinciliklerle tamamlayan, ODTÜ’de iki bölüm birden bitiren 24 yaşındaki bilgisayar mühendisi Mert Çokluk, 5 Ekim’de yüksek lisans yaptığı Nürnberg’deki tren istasyonunda ölü bulundu. Almanya’dan otopsi yapılmadan Türkiye’ye gönderilen oğlunun vücudunda çok sayıda darp izi tespit edildiğini söyleyen acılı baba Bekir Çokluk, Mert’in cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi.
ODTÜ’de elektrik elektronik ve matematik bölümünü başarılarla bitiren, eğitim hayatı birinciliklerle geçen 24 yaşındaki Mert Çokluk, yüksek lisans için Almanya’nın Nürnberg kentine geldi. Hazırladığı tezleri için 9 Ekim’de son kez sunum yaptıktan sonra Türkiye’ye dönecekti. Daha sonra da Hollanda Delft Üniversitesinde doktoraya başlayacaktı. Ancak 5 Ekim’de Erlangen Tren İstasyonu’nun yaya trafiğine kapalı bölümünde cansız bedeni bulundu.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan baba Bekir Çokluk, olaydan altı gün sonra tarlada çalıştığı sırada muhtarın konsolosluktan arıyorlar haberi üzerine muhtarlığa gitti. Verilen nuramayı aradıklarında “Mert Çokluk, polis raporlarına göre 5 Ekim sabah 07.40’da vefat etmiştir” sözüyle dünyası başına yıkıldı.
AYAK TIRNAĞI BİLE SÖKÜLMÜŞTÜ
Konsolosluğun ‘Eğer çocuğunuza otopsi yapılmasını istemiyorsanız hemen bu akşam uçağıyla cenazesini gönderebiliriz’ önerisini Bekir Çokluk kabul etti. Bir de ‘Üzerinden babaya verilmek üzere mektup çıktı’ denildi.
Cenazenin aynı gece Frankfurt’tan yollandığını belirten Çokluk, “İstanbul Ataşehir Savcısı cenazeyi görünce büyük ihtimalle trafik kazası, arabayla vurulmuş diye tespit koymuş. Fakat ayak tırnağı bile sökülmüştü. Vücudunun çoğu yerlerinde çok büyük darplar var, kırıklar var. İşkence çektirmişler çocuğa. Biz bu işten çok şüpheliyiz, ne oldu, nasıl öldürüldü? Her gün arıyoruz, Alman makamları henüz hiçbir bilgi vermiyor” dedi.
AYNI DAKİKALARDA YANGIN DA ÇIKMIŞ
Oğlunun üstün başarılarla dolu bir eğitim hayatı olduğunu anlatan Bekir Çokluk, “Çok başarılı bir öğrenciydi. Bilgisayar eğitimleri üzerine masterını Almanya’da yaptı. 9 Ekim’de son kez sunum yapacaktı, ‘Kitap haline getiriyorum’ dedi tezlerini. Herhalde o tezlerine ulaşıldı, ben ondan şüpheleniyorum. Bu işin arkasının bırakılmaması lazım. Şüpheli bir ölüm. Zaten ölüm raporunda da doğal olmayan ölüm diye yazıyor. Oradaki Türklerden edindiğimiz bilgilere göre aynı istasyonda cesedin bulunduğu dakikalarda yangın çıkıyor. Oğlumun üzerinden çıkan ve mektup da yıllar önce ufak kız kardeşinin okul ödevi için ağabeyine gönderdiği mektuptu. Anı diye üzerinde saklamış. Onu sanki babaya yazılmış gibi lanse ettiler” dedi.
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