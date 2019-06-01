Avrupa'da Kadir Gecesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvrupa'da Kadir Gecesi
GeriAvrupa Avrupa'da Kadir Gecesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
01.06.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Avrupa'da Kadir Gecesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa'da Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, Avrupa’daki camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesinde yer alan Köln Merkez Camisi’nde Kadir Gecesi münasebetiyle gerçekleştirilen programlarda teravih namazlarından önce Kuran-ı Kerim, mevlidi şerif ve ilahiler okundu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen vaazında, insan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan bu mübarek ayın sonuna yaklaşırken, bir yandan da ramazan aynına en büyük anlamını veren mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Avrupada Kadir Gecesi

Türkmen, “Ramazan ayında önceki yıllarda olduğu gibi hep birlikte kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergilendi. Cenab-ı Allah’ın ‘Bin aydan daha hayırlı’ dediği bu gecede kırgınlıklara, dargınlıklara son verip, kırdığımız gönülleri onaralım. Ramazanı şereflendiren bu özel gecenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bayrama da hep birlikte erişebilmeyi diliyorum” dedi.

Avrupada Kadir Gecesi


Teravih namazının ardından DİTİB Genel Başkanı Türkmen ile caminin din görevlileri cemaatle musafaha yaptı.

EN İYİ MİRAS EĞİTİM
İsviçre’nin Moudon Türk Birliği Derneği Lokali’nde düzenlenen programa ise Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da katıldı. Moudon Belediye Başkanı Carole Pico’nun da iştirak ettiği programda katılımcılar iftar yaptı. İftarın ardından konuşan Büyükelçi Saygılı, bu ülkedeki Türklere kendi kültür, din, adet ve örflerine saygı çıkması çağrısında bulundu. Gençlere de seslenen Saygılı, “Türkçeyi en iyi şekilde öğrenin. Kendi dilini tam bilmeyen diğer dillere de hakim olamaz” dedi. Büyükelçi Saygılı, gurbetteki ailelerin çocuklara bırakacağı en büyük mirasın eğitim olduğunun altını çizdi.

Avrupada Kadir Gecesi

Avrupada Kadir Gecesi

Avrupada Kadir Gecesi

Avrupada Kadir Gecesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa'da Kadir Gecesi
En iyisi ‘Anons’
Dünya Müzik Festivali başlıyor
BAK 07 hep zirveye baktı