Almanya’da işsiz ve fakirlik azaldı
Federal Çalışma Dairesi’nin verilerine göre Almanya’da ekonominin zayıflamasına rağmen işsizlik ve fakirlik oranlarında gerileme kaydedildi. Memnuniyetle karşılanan bu rakamlar, işsizlerde 2 milyon 204 bin, fakirlik oranında ise 18.77 olarak açıklandı.
EYLÜL ayındaki işsiz sayısı 2 milyon 234 binken ekim ayında bu rakam 30 bin daha düşerek 2 milyon 204 bin çıktı. Geçen yıl ekim ayında ise işsiz sayısı kayıtlara 2 milyon 264 bin olarak geçmişti. Buna göre bir yıl içinde toplam işsiz sayısı 60 bin azaldı. Federal Çalışma Dairesi tarafından yapılan değerlendirmede, ekonominin zayıflamasına rağmen işsizliğin azalmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi. Açıklamada ekim ayında sanayi, perakende ve taşıma alanında iş gücü ihtiyacının kısmen azaldığı da yer aldı.
FAKİRLİK RİSKİ OLAN DA AZALDI
Federal İstatistik Dairesi’nin bir başka verilerine göre, bir kişinin fakirlik ve sosyal dışlama baskısı altında olup olmadığı üç kriter gözönünde tutularak belirleniyor. Bunlardan birisi aylık gelirindeki düşüş. İkinci hane içinde ihtiyaç duyulan eşyalarla ilgili alım gücü. Üçüncü kriter ise hane halkının her birinin gelirinin alım gücü. Bu kriterlere bakıldığında Almanya’da fakirlik riski altında olanların sayısı az da olsa düşmüş. Nüfusun yüzde 18.77’si fakirlik ve sosyal dışlanma baskısı altında. Bu oran 2017 yılında yüzde 19 olarak açıklanmıştı. Avrupa Birliği (AB) kriterleri göz önünde tutulduğunda Almanya’da 15 milyon 300 bin kişi fakirlik ve sosyal dışlanma tehdidi altında yaşıyor. Bu rakam 2017 yılında 15 milyon 500 bin olarak açıklanmıştı.
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