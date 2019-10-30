Almanya’da işsiz ve fakirlik azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da işsiz ve fakirlik azaldı
GeriAvrupa Almanya’da işsiz ve fakirlik azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
30.10.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Almanya’da işsiz ve fakirlik azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da işsiz ve fakirlik azaldı

Federal Çalışma Dairesi’nin verilerine göre Almanya’da ekonominin zayıflamasına rağmen işsizlik ve fakirlik oranlarında gerileme kaydedildi. Memnuniyetle karşılanan bu rakamlar, işsizlerde 2 milyon 204 bin, fakirlik oranında ise 18.77 olarak açıklandı.

EYLÜL ayındaki işsiz sayısı 2 milyon 234 binken ekim ayında bu rakam 30 bin daha düşerek 2 milyon 204 bin çıktı. Geçen yıl ekim ayında ise işsiz sayısı kayıtlara 2 milyon 264 bin olarak geçmişti. Buna göre bir yıl içinde toplam işsiz sayısı 60 bin azaldı. Federal Çalışma Dairesi tarafından yapılan değerlendirmede, ekonominin zayıflamasına rağmen işsizliğin azalmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi. Açıklamada ekim ayında sanayi, perakende ve taşıma alanında iş gücü ihtiyacının kısmen azaldığı da yer aldı.

FAKİRLİK RİSKİ OLAN DA AZALDI
Federal İstatistik Dairesi’nin bir başka verilerine göre, bir kişinin fakirlik ve sosyal dışlama baskısı altında olup olmadığı üç kriter gözönünde tutularak belirleniyor. Bunlardan birisi aylık gelirindeki düşüş. İkinci hane içinde ihtiyaç duyulan eşyalarla ilgili alım gücü. Üçüncü kriter ise hane halkının her birinin gelirinin alım gücü. Bu kriterlere bakıldığında Almanya’da fakirlik riski altında olanların sayısı az da olsa düşmüş. Nüfusun yüzde 18.77’si fakirlik ve sosyal dışlanma baskısı altında. Bu oran 2017 yılında yüzde 19 olarak açıklanmıştı. Avrupa Birliği (AB) kriterleri göz önünde tutulduğunda Almanya’da 15 milyon 300 bin kişi fakirlik ve sosyal dışlanma tehdidi altında yaşıyor. Bu rakam 2017 yılında 15 milyon 500 bin olarak açıklanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle