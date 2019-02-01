Almanya’da İş Bank'a çirkin saldırı
Berlin’de bulunan İş Bank'a şubesine saldırı düzenlendi. Wedding semtindeki Müller Caddesi üzerinde bulunan bankanın camları ve duvarları atılan boyayla büyük zarar gördü. Ayrıca bankanın güvenlik kamerası ile şubenin dışındaki ATM kullanılamaz hale geldi.
KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece yarısı yapılan saldırıyı banka çalışanları işe gelince fark etti. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı sonrası Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, bankaya gelerek çalışanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırıyla ilgili bilgi alan Çelik, “Berlin’de Türk kurum ve kuruluşlara yönelik saldırılar son dönemde çok oluyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak cami ve Türk iş yerleri hedef alınırken, bu kez de banka şubesine çirkin saldırıda bulunuldu” dedi.
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