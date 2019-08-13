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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
13.08.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Almanya’da iki Türk’e ‘Liyakat Nişanı’

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Almanya’da iki Türk’e ‘Liyakat Nişanı’

Almanya’da aralarında iki Türk vatandaşın da bulunduğu 50 kişiye, mahkumlara yönelik çalışmalarından dolayı ‘Liyakat Nişanı’ verildi.

ALMANYA’nın Rheinland-Pfalz Eyaletindeki cezaevlerinde bulunan mahkumlara yönelik fahri çalışmalar yürüten yardımseverler, düzenlenen bir törenle ödüllendirildi. Eyalet başkenti Mainz’da yapılan törende Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ve Adalet Bakanı Herbert Mertin, eyalet genelindeki cezaevlerinde en az 12 yıldır çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 50 kişiye Eyalet Liyakat Nişanı takdim etti.

Almanya’da iki Türk’e ‘Liyakat Nişanı’

CEZAEVİNDE ALMANCA DERSİ
Koblenz kentinde yaşayan Oğuzhan Oğuz ve Wittlich’te yaşayan Sıddık Şimşek de Eyalet Liyakat Nişanına layık görülenler arasında yer aldı.
Ödül alan Oğuzhan Oğuz, 15 yıldır Koblenz Cezaevi’nde tutuklu bulunan göçmenlere Almanca dersleri veriyor. Yaklaşık 25 yıldır cezaevlerinde görev yapan Sıddık Şimşek ise Wittlich Cezaevi’nde bulunan yabancı kökenli mahkumlara yardım eli uzattığı için ödüle layık görülenler arasında yer aldı.

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