Almanya’da her 3 işsizden biri yeterli beslenemiyor
Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırdığı araştırma sonucunu haberleştiren Neue Osnabrücker Zeitung, Almanya’daki işsizlerden her üçünden birinin beslenmek için gerekli gıdayı tam olarak alamadığını yazdı.
HABERDE, verilerin araştırmaya katılanların beyanlarına dayandığına işaret edilerek katılanlara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı. Almanya’da 16 yaşından büyük 5 milyon 140 bin kişinin gerekli gıdayı alamadıklarının tespit edildiği belirtildi.
YÜZDE 30.4’Ü ÇAMAŞIR MAKİNESİ BİLE ALAMIYOR
Araştırma sonucuna göre ayrıca, Almanya’da yaşayanların yüzde 30,4’ünün de otomobil tamiri ya da çamaşır makinesi satın alınması gibi beklenmedik harcamalara bin Euro ayıracak durumda olmadıkları kaydedildi.
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