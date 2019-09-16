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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
16.09.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Almanya’da haber oldu: Türkiye’deki kuş dili, cep telefonları yüzünden yok olmak üzere

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Almanya’da haber oldu: Türkiye’deki kuş dili, cep telefonları yüzünden yok olmak üzere

Doğu Karadeniz’deki vadiler arasındaki köylüler tarafından iletişim aracı olarak kullanılan kuş dili, Almanya’da haber oldu. Haber ajansı DPA, artık her yerde çeken cep telefonları yüzünden kuş dili ile haberleşmenin bitmek üzere olduğu ve kuş dilinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

ALMAN Haber Ajansı dpa, Doğu Karadeniz’deki vadiler arasında kalan köylerde iletişim aracı olarak kullanılan kuş dilini haber yaptı. Her yıl Kuş Dili Festivali’nin yapıldığı Kuşköy’den fotoğrafları da servis yapan dpa, kuş dilinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Doğu Karadeniz’deki derin vadilerde ve birbirinden uzak köylerde önemli bir iletişim aracı olan kuş dilini, UNESCO’nun iki yıl önce Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldığı da vurgulandı.

Almanya’da haber oldu: Türkiye’deki kuş dili, cep telefonları yüzünden yok olmak üzere
Özellikle çobanlar arasında önemli bir iletişim aracı olan ve ıslıkla çıkarılan seslerden oluşan kuş dilinin yerini cep telefonu gibi modern iletişim araçlarının aldığı, cep telefonlarının artık hemen her yerde çektiği için insanların kuş dili yerine telefonlarla iletişime geçtiği belirtildi.
Almanya’da haber oldu: Türkiye’deki kuş dili, cep telefonları yüzünden yok olmak üzere

Almanya’da haber oldu: Türkiye’deki kuş dili, cep telefonları yüzünden yok olmak üzere
KÖYLÜLER MÜCADELE EDİYOR
Köylülerin yüzyıllardır haberleşme aracı olarak kullandıkları kuş dilini korumak istediği, bunun için Kuş Dili Yaşatma Derneği kurduğu belirtilen haberde, Muazzez Köçek adlı Kuşköylü kadının Kuş Dili Festivali’nde düzenlenen yarışmada üç kez arka arkaya birinci seçildiği de yer aldı. Ayrıca Giresun Turizm Fakültesi Dekanı Musa Genç’in kuş dilini korumak için kurslar ve dilin tarihinin araştırılması için çalışma yapmayı planladığı da kaydedildi. İnsanların ıslıkla kuş gibi sesler çıkararak birbiriyle iletişim kurduğu kuş dili, dünyanın başka yerlerinde de kullanılıyor. Kanarya Adaları’ndaki La Gomera bu konuda en tanınmış yerlerden ancak Türkiye’deki kuş dili, Türkçe melodiye sahip.

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