Almanya’da haber oldu: Türkiye’deki kuş dili, cep telefonları yüzünden yok olmak üzere
Doğu Karadeniz’deki vadiler arasındaki köylüler tarafından iletişim aracı olarak kullanılan kuş dili, Almanya’da haber oldu. Haber ajansı DPA, artık her yerde çeken cep telefonları yüzünden kuş dili ile haberleşmenin bitmek üzere olduğu ve kuş dilinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.
ALMAN Haber Ajansı dpa, Doğu Karadeniz’deki vadiler arasında kalan köylerde iletişim aracı olarak kullanılan kuş dilini haber yaptı. Her yıl Kuş Dili Festivali’nin yapıldığı Kuşköy’den fotoğrafları da servis yapan dpa, kuş dilinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Doğu Karadeniz’deki derin vadilerde ve birbirinden uzak köylerde önemli bir iletişim aracı olan kuş dilini, UNESCO’nun iki yıl önce Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldığı da vurgulandı.Özellikle çobanlar arasında önemli bir iletişim aracı olan ve ıslıkla çıkarılan seslerden oluşan kuş dilinin yerini cep telefonu gibi modern iletişim araçlarının aldığı, cep telefonlarının artık hemen her yerde çektiği için insanların kuş dili yerine telefonlarla iletişime geçtiği belirtildi.
KÖYLÜLER MÜCADELE EDİYOR
Köylülerin yüzyıllardır haberleşme aracı olarak kullandıkları kuş dilini korumak istediği, bunun için Kuş Dili Yaşatma Derneği kurduğu belirtilen haberde, Muazzez Köçek adlı Kuşköylü kadının Kuş Dili Festivali’nde düzenlenen yarışmada üç kez arka arkaya birinci seçildiği de yer aldı. Ayrıca Giresun Turizm Fakültesi Dekanı Musa Genç’in kuş dilini korumak için kurslar ve dilin tarihinin araştırılması için çalışma yapmayı planladığı da kaydedildi. İnsanların ıslıkla kuş gibi sesler çıkararak birbiriyle iletişim kurduğu kuş dili, dünyanın başka yerlerinde de kullanılıyor. Kanarya Adaları’ndaki La Gomera bu konuda en tanınmış yerlerden ancak Türkiye’deki kuş dili, Türkçe melodiye sahip.
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