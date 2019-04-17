Özel timden DEAŞ’lının evine baskın: Askeri eğitim alıp geri dönmüş!
Almanya polisi, Suriye’de askeri eğitim aldıktan sonra Almanya’ya dönerek örgüte üye kazandırmak için çalışan Alman vatandaşı Volkan L’yi gözaltına aldı.
FEDERAL Başsavcılık, Hamburg Kriminal Dairesine bağlı özel timler tarafından DEAŞ’a üye olmak, askeri eğitim almak ve örgüte adam kazandırmakla suçlanan 28 yaşındaki Volkan L.’nin evin baskın yapıldığını duyurdu. Gözaltına alınan Volkan L.’nin Kasım 2013’te DEAŞ’e katılmak için Suriye gittiği, burada askeri eğitim aldığı ve Mart 2014’te Almanya’ya dönerek örgüte üye kazandırmak için çalıştığı ifade edildi.
2014’te bir kişinin o dönemde DEAŞ bölgesine gitmesine yardımcı olduğu ve DEAŞ yönetimiyle üyeleri arasında kuryelik yapmakla suçlanan şüphelinin nöbetçi hakime çıkarılarak tutuklanması bekleniyor.
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