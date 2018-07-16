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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
16.07.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’

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Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma töreni düzenlendi. Büyükelçilikteki tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

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  • Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’
  • Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’
  • Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’
  • Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TÜRKİYE’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, törende, FETÖ tehdidinin Türkiye ile sınırlı olmadığını söyledi. “Örgütün, Almanya da dahil olmak üzere hala bir çok ülkede diyalog eğitim iş dünyası kisvesi altındaki yapılanmaları faaliyetlerini sürdürmektedirler” diyen Aydın, “Bunlar şimdi burada ihanet tohumlarını ekmeye devam etmektedirler” ifadesini kullandı.

DOSTLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ VAR
Aradan geçen iki yılda Almanya’da FETÖ ile mücadelede yapılan yoğun bilgilendirme ve haklı uyarılara rağmen arzu edilen sonuçları alamadıklarına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:
“Dost ve müttefiklerimizden temel beklentilerimiz, bu demokrasi düşmanı darbeci hainleri korumak yerine, bizimle dayanışma ve iş birliği içinde olmalarıdır. Kendilerinden çok geç olmadan gerçekleri görerek gerekli adımları atmalarını bu vesileyle bir kez daha beklediğimizi ve talep ettiğimizi kuvvetle vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde bu konuda müttefikliğe yakışan dürüstlük ve samimiyet içerisinde hareket etmelerini temenni ediyoruz.”

Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’

ZAYIF DA OLSA FARKETMEYE BAŞLADILAR
FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, yapılandıkları tüm ülkeler için bir tehdit oldukları konusunda uyarıların hep birlikte sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Aydın, “Yakın zamana kadar FETÖ gerçeğini görmeyi tümüyle reddeden hatta Türkiye’den ve dünyanın diğer bölgelerinden kaçan FETÖ mensuplarına kapılarını açan Almanya’da FETÖ gerçeğine ilişkin farkındalığın henüz çok zayıf, yetersiz az ve yavaş da olsa değişmeye başladığını memnuniyetle gözlemliyoruz” dedi.
Almanya’yı kastederek FETÖ gerçeğiyle yüzleşme zamanının geldiğini ifade eden Aydın, “Türkiye’de darbe girişiminde payı olan FETÖ unsurlarına karşı gerekli adli ve idari tedbirlerin alınmasının zamanı gelmiş ve geçmektedir. Sözün özü, Alman makamlarından demokrasiye desteklerini sözle değil, darbecilerin yargılanmalarını sağlayacak fiillerle göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.
Aydın, darbe teşebbüsünü, kendini kainatın imamı olarak nitelendiren bir meczubun müritlerinin tezgahladığı toplu işgal girişimi olarak nitelendirdi.
Milletin geleceğini tahakküm altına alacağını sananların bizzat millet tarafından derdest edildiğini vurgulayan Aydın, o gece halkın şanlı direnişiyle tarihi bir destan yazıldığını ve Türk milletinin tüm dünyaya eşsiz bir demokrasi dersi verdiğini anlattı.

Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’

15 TEMMUZ GAZİSİ DE KONUŞTU
Darbe girişimi gecesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koruma amiri görevinde bulunan ve 15 Temmuz gazisi olan Mehmet Onay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’daki çağrısına cevap veren asil Türk milletinin davranışının önemli olduğunu söyledi.
Toplam 17 gün yoğun bakımda kaldığını ve 5.5 ay hastanede yattığını bildiren Onay, tedavisi süresince desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a teşekkür etti.
Bir şeylerin ters gittiğini anlar anlamaz Boğaz Köprüsü’ne hareket ettiklerini belirten Onay, Anadolu yakasından Avrupa’ya geçisin kapatıldığını gördüklerini ve polis noktasına geldiklerinde aslında kendileri için ölüm emrinin verilmiş olduğunu kaydetti.
Köprüye vardıklarında üzerlerinden havaya doğru ateş açıldığına dikkati çeken Onay, “Asker kıyafeti olan bir grup acaba bir askeri birliği bastılar kıyafetleri alıp çıktılar böyle de düşünüyoruz. Askerse neden karşımızda? Biz nasıl ateş edeceğiz?” diye düşündüklerini dile getirdi.

‘ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUZ, İSTEYEN AYRILABİLİR’
Kısa bir toplantıdan sonra Mustafa Çalışkan’ın, “Arkadaşlar bugün emdiğimiz sütün gereğini yapacağız. Şehit olmaya gidiyoruz. İsteyen ayrılabilir” dediğini aktaran Onay, ancak kimsenin ayrılmadığını ve Kemal Tosun ile Münir Alkan adlı arkadaşlarının şehit olduklarını bildirdi.
Darbe girişiminin polis marifetiyle çözülemeyeceği belli olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyonlara bağlanarak halkı meydanlara, havalimanlarına davet ettiğini anımsatan Onay, “Millet, Cumhurbaşkanımızı seviyor ki canıyla kanıyla meydanlara indi. Davet edersiniz insanlar çıkmayabilir. Önemli nokta o insanların sokağa çıkmasıydı” dedi.

BAKAN VARANK, TELEFONLA KUTLADI
Programda ayrıca Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe’nin katıldığı panel de düzenlendi.
Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tören sırasında Büyükelçi Aydın’ı telefonla arayarak, anma etkinliğine katılan vatandaşlara selamlarını iletti.
Berlin Büyükelçiliği’ndeki etkinlik sonrası FETÖ’nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

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