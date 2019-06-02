Almanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi
AP seçimlerinde oy patlaması yaparak Almanya’nın ikinci büyük partisi olan Yeşiller, seçimlerden sonra yapılan bir ankete göre ülkenin birinci partisi konumuna yükselerek bir ilke imza attı.
SON yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oylarını iki katına çıkararak Almanya'nın en büyük ikinci partisi konumuna yükselen Yeşiller son yapılan kamuoyu yoklamasında ilk kez ülkenin birinici partisi olarak gözüktü.
Yeşiller 26 Mayıs Pazar günü yapılan AP seçimlerinde yüzde 20.5 oranında oy aldı. Yüzde 15.8 oy alan SPD’yi geride bıraktı. Birlik Partileri CDU/CSU ise ciddi oy kaybına rağmen yüzde 28.9 oranında oy alarak sandıktan ülkenin en güçlü partisi olarak çıktı. Ancak seçimlerden çok kısa süre sonra yapılan kamuoyu yoklaması seçmenin partilere yönelik desteğinde ciddi değişiklik olduğunu gözler önüne serdi. Forsa Araştırma Şirketi’nin, RTL ve n-tv için yaptığı ankette seçmenlere 'bugün federal seçimler olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz' sorusunu yöneltti. Her yüz seçmenden 27'si Yeşiller’e oy vereceğini beyan etti.
BUGÜN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?
Birinciliği Yeşiller'e kaptıran CDU/CSU'yu oy vereceğini beyan edenlerin oranı yüzde 26. Anket sonucuna göre, seçim sonrası başlayan ve hala devam eden tartışmalar SPD'ye olan desteği daha da düşürdü. Seçmen partiden uzaklaştı. Ankette katılanların sadece yüzde 12'isi bugün seçim olsa SPD'ye oy vereceğini beyan etti. Aynı anketin sonucuna göre mecliste grubu bulunan aşırı sağcı AfD de destek kaybetti. Yüzde 13 olan desteği yüzde 11'e geriledi. FDP’ye verilen destek ise değişmedi. FDP'ye olan destek yüzde 8'de kaldı. Sol Parti de yüzde 1 oranında destek yitirerek yüzde 7'ye geriledi.
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