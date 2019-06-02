Almanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi
GeriAvrupa Almanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
02.06.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Almanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi

AP seçimlerinde oy patlaması yaparak Almanya’nın ikinci büyük partisi olan Yeşiller, seçimlerden sonra yapılan bir ankete göre ülkenin birinci partisi konumuna yükselerek bir ilke imza attı.

SON yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oylarını iki katına çıkararak Almanya'nın en büyük ikinci partisi konumuna yükselen Yeşiller son yapılan kamuoyu yoklamasında ilk kez ülkenin birinici partisi olarak gözüktü.
Yeşiller 26 Mayıs Pazar günü yapılan AP seçimlerinde yüzde 20.5 oranında oy aldı. Yüzde 15.8 oy alan SPD’yi geride bıraktı. Birlik Partileri CDU/CSU ise ciddi oy kaybına rağmen yüzde 28.9 oranında oy alarak sandıktan ülkenin en güçlü partisi olarak çıktı. Ancak seçimlerden çok kısa süre sonra yapılan kamuoyu yoklaması seçmenin partilere yönelik desteğinde ciddi değişiklik olduğunu gözler önüne serdi. Forsa Araştırma Şirketi’nin, RTL ve n-tv için yaptığı ankette seçmenlere 'bugün federal seçimler olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz' sorusunu yöneltti. Her yüz seçmenden 27'si Yeşiller’e oy vereceğini beyan etti.

Almanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi

BUGÜN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?
Birinciliği Yeşiller'e kaptıran CDU/CSU'yu oy vereceğini beyan edenlerin oranı yüzde 26. Anket sonucuna göre, seçim sonrası başlayan ve hala devam eden tartışmalar SPD'ye olan desteği daha da düşürdü. Seçmen partiden uzaklaştı. Ankette katılanların sadece yüzde 12'isi bugün seçim olsa SPD'ye oy vereceğini beyan etti. Aynı anketin sonucuna göre mecliste grubu bulunan aşırı sağcı AfD de destek kaybetti. Yüzde 13 olan desteği yüzde 11'e geriledi. FDP’ye verilen destek ise değişmedi. FDP'ye olan destek yüzde 8'de kaldı. Sol Parti de yüzde 1 oranında destek yitirerek yüzde 7'ye geriledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Almanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi
Nahles istifa etti
Büyükelçi iftar verdi: Müslümanlar olağan şüpheli değil
Almanya’da Kadir Gecesi coşkusu