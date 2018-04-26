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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: Getty Images
26.04.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Almanya’da binlerce iltica başvurusu yeniden incelenecek

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Almanya’da binlerce iltica başvurusu yeniden incelenecek

Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki yolsuzluk skandalının ardından binlerce iltica başvurusunun yeniden inceleneceği belirtildi. Sonuçlanan yaklaşık 4 bin 500 başvuru gözden geçirilecek.

ALMANYA Göç ve Mülteciler Dairesi’nde (BAMF) yolsuzluk skandalının ardından binlerce iltica kararının yeniden incelemeye alınacağı belirtildi. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, Alman Meclisinin İçişleri Komisyonunun dün yapılan kapalı oturumunda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, iltica başvurularının titizlikle değerlendirileceğini ve binlerce iltica kararının yeniden gözden geçirileceğine dair güvence verdi. Dairenin Bremen şubesinde yaklaşık 4 bin 500 başvurunun yeniden incelemeye alınacağı belirtiliyor.

SİYASETÇİLERDEN TEPKİ
Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke, iltica başvurularının yeniden incelenecek olmasına tepki göstererek, yeniden yapılacak incelemelerin acilen korunmaya muhtaç olan insanlarda, korku ve kaygı yaratacağını söyledi. Jelpke, iş yükünün altından kalkamayan bir kurumun hatasının bedelinin sığınmacılar tarafından ödenmemesi gerektiğine işaret etti.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü, BAMF’daki personel sayısının artırıldığını, bu nedenle BAMF çalışanlarının iltica başvurularının yeniden incelenmesinin üstesinden gelebileceğini tahmin ettiklerini belirtti.
BAMF bünyesinde 2017 yılında yeni düzenleme yapılarak, iltica başvurularındaki kararlarda dört göz prensibi uygulanmaya başlanmıştı.
Alman meclisi Yeşiller partisi grubu Mülteci Siyaseti Sözcüsü Luise Amtsberg ise BAMF’daki sorunların çok daha derin olduğunu savundu. Amtsberg, “İltica başvurularına ilişkin iyi bir danışma hizmetinden başlayarak, kalifiye tercümanların görevlendirilmesinden, karar veren çalışanlara yönelik eğitim ve desteğe kadar yıllardır bu noktalara dikkati çekiyoruz. Ama şimdiye kadar hiçbir şey olmadı” dedi.

BAŞKAN HAKKINDA YENİ İDDİALAR
BAMF’ın Bremen şubesinin eski başkanı, üç avukat ve bir tercüman hakkında ‘sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe bulunduğu’ gerekçesiyle geçen cuma günü soruşturma başlatılmıştı. Bremen şubesinin başkanın, 2013-2016 yılları arasında iltica için gerekleri şartların sağlanmamasına rağmen, en az bin 200 kişiye sığınma hakkı verdiğinden şüpheleniliyor. Savcılığın verdiği bilgilere göre, sığınma hakkı verilenlerin çoğunu Yezidi Kürtler oluşturuyor.
Öte yandan, Die Welt gazetesi İçişleri Komisyonunun toplantısına katılanlara dayandırdığı haberinde, Bremen şubesinin başkanı hakkında yeni iddialar bulunduğunu öne sürdü. Haberde, şube başkanının belgelerde sahtecilik yapılmasında rol oynadığı iddia edildi.

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