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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
31.03.2018 - 18:56, Son Güncelleme:

Almanya: 'Tornadolar NATO için elverişsiz, dost-düşman tanımıyor'

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Almanya: 'Tornadolar NATO için elverişsiz, dost-düşman tanımıyor'

Bir süredir eskiyen, çalışmayan teçhizatlarla gündeme gelen Alman ordusunda en son 244 Loepard-2 tankından sadece 95’nin çalıştığı iddia edilmişti. Şimdi ise ordu bünyesindeki 93 Tornado savaş uçağının dost-düşman tanıma sistemi olmadığından NATO görevlerinde kullanılamayacağı ileri sürüldü.

Spiegel dergisinin, Almanya Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı gizli rapora dayandırdığı haberine göre, Almanya’nın sahip olduğu 93 Tornado uçağının acil olarak kapsamlı şekilde modernize edilmesi gerekiyor. Raporda, uçaklardaki sistemin eskidiğine işaret edilerek, bu araçların şifreli iletişim ve NATO tarafından talep edilen dost-düşman tanıma sistemlerine sahip olmadığı belirtildi. İddiaya göre dost-düşman tanıma sisteminin, Alman Tornado uçaklarına 2019 yılına kadar monte edilmesi de mümkün değil.

NATO GÖREVLERİNE KATILAMAZ      
Haberde ayrıca, Tornado uçaklarının silah sisteminin, herhangi bir NATO görevine katılmayacağı ifade edilerek, bunların modernizasyonunun şimdiden tahmin edilemeyen ek maliyet getireceği aktarıldı.     
Bu eksiklere rağmen ocak ayından bu yana 10 Alman Tornado uçağı NATO Mukabele Gücü kapsamında görev alıyor.     
Bir süre önce de Alman ordusundaki Loepard-2 tanklarının yarısından fazlasının çalışmaz halde olduğu yönünde haberler çıkmış ve ordudaki 244 tanktan sadece 95’nin çalıştığı ileri sürülmüştü.     

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