Almanya: 'Tornadolar NATO için elverişsiz, dost-düşman tanımıyor'
Bir süredir eskiyen, çalışmayan teçhizatlarla gündeme gelen Alman ordusunda en son 244 Loepard-2 tankından sadece 95’nin çalıştığı iddia edilmişti. Şimdi ise ordu bünyesindeki 93 Tornado savaş uçağının dost-düşman tanıma sistemi olmadığından NATO görevlerinde kullanılamayacağı ileri sürüldü.
Spiegel dergisinin, Almanya Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı gizli rapora dayandırdığı haberine göre, Almanya’nın sahip olduğu 93 Tornado uçağının acil olarak kapsamlı şekilde modernize edilmesi gerekiyor. Raporda, uçaklardaki sistemin eskidiğine işaret edilerek, bu araçların şifreli iletişim ve NATO tarafından talep edilen dost-düşman tanıma sistemlerine sahip olmadığı belirtildi. İddiaya göre dost-düşman tanıma sisteminin, Alman Tornado uçaklarına 2019 yılına kadar monte edilmesi de mümkün değil.
NATO GÖREVLERİNE KATILAMAZ
Haberde ayrıca, Tornado uçaklarının silah sisteminin, herhangi bir NATO görevine katılmayacağı ifade edilerek, bunların modernizasyonunun şimdiden tahmin edilemeyen ek maliyet getireceği aktarıldı.
Bu eksiklere rağmen ocak ayından bu yana 10 Alman Tornado uçağı NATO Mukabele Gücü kapsamında görev alıyor.
Bir süre önce de Alman ordusundaki Loepard-2 tanklarının yarısından fazlasının çalışmaz halde olduğu yönünde haberler çıkmış ve ordudaki 244 tanktan sadece 95’nin çalıştığı ileri sürülmüştü.
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