Almanya tarihi bir fırsat kaçırdı
Aşırı sağ uzmanı siyaset bilimci Prof. Hajo Funke, Almanya’nın NSU davasında seri cinayetleri aydınlatma ve sorumluları cezalandırma fırsatını elinden kaçırdığını söyledi.
BERLİN Brandenburg Türkiye Toplumu’nun (TBB) neonazi terör örgütü NSU hakkında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin kararı üzerine düzenlediği toplantıda konuşan Prof. Hajo Funke, mahkemenin sadece beş kişiyi cezalandırdığını, ancak NSU ağının ortaya çıkarılamadığını eleştirdi. Funke, Alman istihbarat teşkilatını da NSU ağına destek vermekle suçladı.
İstihbarat muhbiri neonazi Tino Brandt hakkında 30 suç duyurusu yapılmış olmasına rağmen, hiçbir ceza görmemesinin düşündürücü olduğunu söyleyen Funke, muhbir olarak çalışan çok sayıda neonazinin NSU’dan haberdar olduğunu savundu. Hatta istihbaratın muhtemelen NSU ağına karışmış olabileceğini söyledi ve “Alman güvenlik birimleri ve yargısı, NSU’yu aydınlatma fırsatını kaçırdı. Hatta delilleri kararttı ve örtbas etmeye çalıştı” dedi.
Prof. Hajo Funke’nin (ortada) konuşmacı olduğu toplantıyı moderatör Safter Çınar (solda) ile TBB Sözcüsü Ayşe Demir (sağda) yönetti.
‘BAŞKAN KORKAK DAVRANDI’
Üçlü terör örgütü NSU’nun dördüncü adamı olarak nitelenen sanık Andre Eminger’e mahkemenin sadece 3 yıl, Ralf Wohlleben’e 10 yıl gibi düşük ceza vermiş olmasını eleştiren Hajo Funke, bu düşük cezalara bir anlam veremediğini kaydetti.
Davayı yürüten Mahkeme Başkanı Manfred Götzl’i korkak davranmakla suçlayan Funke, revizyondan döner korkusuyla cezaları düşük tuttuğunu, karar günü kurban ailelere söz vermediğini belirtti.
Andre Eminger ve Ralf Wohlleben’in serbest kalmasını eleştiren Funke, bu ırkçı nazi ideolojisini yaymak için aktif siyasi çalışmaya devam edecekleri tehlikesine dikkat çekti.
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