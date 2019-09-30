Almanya sınır kontrollerini genişletiyor
2015’te Avusturya sınırında kontrollere başlayan Almanya’da bu uygulama genişliyor. “Güvenlik sınırda başlar” diyen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sınır kontrollerini artıracaklarını söyledi.
SEEHOFER, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, başka ülkeye sığınanların ikinci bir Avrupa ülkesinde sığınma talebine karşı önlem almanın en iyi yolunun, sınır kontrollerinin artırılması olduğunu belirtti. Seehofer, “Avusturya sınırındaki kontrollerin yanında tüm sınırların kontrolü için polis yoğun çalışacak. Ülkemizin tüm sınırlarını kontrol edeceğiz” dedi. Ülkeye kaçak girenlerin sayısının artması üzerine sınır kontrollerinin sıklaştırılacağını daha önce de duyuran Seehofer, kontrollerin nasıl ve ne yoğunlukta yapılacağına ilişkin ise bir açıklama yapmadı.
‘TEK BAŞINA KARAR VERİLMEMELİ’
Avusturya sınırındaki kontrollerin sürdürülmesi yönünde alınan karara diğer partiler itiraz etti. Yeşiller Federal Meclis milletvekili Irene Mihalic, “Sınırların kontrolleri sadece Avrupa Birliği karşıtı bir mesaj vermekle kalmıyor, federal polisin çalışma alanını sınırlar ötesine de taşıyor” sözleriyle eleştirdi. SPD Federal Meclis milletvekili Eva Högl ise, “Sınırların güvenli olması temelde önemli. Ancak Avrupa’nın açık sınırlara sahip olması başlı başına büyük bir başarıdır. Bu yüzden sınırların kontrolü için tek başına karar vermek doğru değil. Ortaklarla birlikte karar alınmalı” dedi. Almanya’nın 3 bin 700 kilometre uzunluğunda sınırları bulunuyor. Avusturya ile sınır uzunluğu ise 800 kilometre.
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