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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
30.09.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Almanya sınır kontrollerini genişletiyor

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Almanya sınır kontrollerini genişletiyor

2015’te Avusturya sınırında kontrollere başlayan Almanya’da bu uygulama genişliyor. “Güvenlik sınırda başlar” diyen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sınır kontrollerini artıracaklarını söyledi.

SEEHOFER, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, başka ülkeye sığınanların ikinci bir Avrupa ülkesinde sığınma talebine karşı önlem almanın en iyi yolunun, sınır kontrollerinin artırılması olduğunu belirtti. Seehofer, “Avusturya sınırındaki kontrollerin yanında tüm sınırların kontrolü için polis yoğun çalışacak. Ülkemizin tüm sınırlarını kontrol edeceğiz” dedi. Ülkeye kaçak girenlerin sayısının artması üzerine sınır kontrollerinin sıklaştırılacağını daha önce de duyuran Seehofer, kontrollerin nasıl ve ne yoğunlukta yapılacağına ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Almanya sınır kontrollerini genişletiyor
TEK BAŞINA KARAR VERİLMEMELİ’
Avusturya sınırındaki kontrollerin sürdürülmesi yönünde alınan karara diğer partiler itiraz etti. Yeşiller Federal Meclis milletvekili Irene Mihalic, “Sınırların kontrolleri sadece Avrupa Birliği karşıtı bir mesaj vermekle kalmıyor, federal polisin çalışma alanını sınırlar ötesine de taşıyor” sözleriyle eleştirdi. SPD Federal Meclis milletvekili Eva Högl ise, “Sınırların güvenli olması temelde önemli. Ancak Avrupa’nın açık sınırlara sahip olması başlı başına büyük bir başarıdır. Bu yüzden sınırların kontrolü için tek başına karar vermek doğru değil. Ortaklarla birlikte karar alınmalı” dedi. Almanya’nın 3 bin 700 kilometre uzunluğunda sınırları bulunuyor. Avusturya ile sınır uzunluğu ise 800 kilometre.

 

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