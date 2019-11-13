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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
13.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Almanya kendi ulusal uzay programına ek bütçe ayıracak

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Almanya kendi ulusal uzay programına ek bütçe ayıracak

Alman hükümeti, Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) yaptığı yıllık mali katkıyı azaltıp Almanya’nın ulusal uzay programlarına daha fazla bütçe ayırma kararı aldı.

PARLAMENTOYA sunulan tasarıda, Almanya’nın Avrupa Uzay Ajansı’na yaptığı yıllık bağışın 80 milyon Euro düşürülmesi öngörülüyor. Tasarı kabul edilirse, Almanya’nın kendi uzay programlarına ayırdığı yıllık bütçeyse yaklaşık 12 milyon Euro artacak. Söz konusu bütçe ve Avrupa Uzay Ajansı’na yapılan mali katkıya yönelik meclis görüşmeleri sürüyor. Alman parlamentosu tasarıya ilişkin kararını yarın verecek. Paris merkezli ESA, büyük oranda Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse ediliyor. Kurumun bu yılki bütçesinin yaklaşık yüzde 81’ini AB’nin aktardığı bağışlar oluşturdu. Üye devletlerin doğrudan yaptığı katkıysa yüzde 12 civarındaydı.

EN BÜYÜK İKİNCİ BAĞIŞÇI
ESA’nın 22 üyesi arasındaki en büyük ikinci bağışçısı, 927 milyon Euro ile Almanya. İlk sırada ise 1.2 milyar Euro ile Fransa bulunuyor. ESA üyesi ülkeler, bu ay sonunda İspanya’nın Sevilla kentindeki toplantılarda Avrupa’nın ortak uzay programları ve bu programların finansmanı konusunda müzakerelerde bulunacak. ESA Genel Direktörü Jan Wörner, dpa’ya yaptığı açıklamada, “Artık top üye devletlerde. Hangi programlara ne kadar finansman sağlayacaklarına onlar karar verecek. 28 Kasım’da kesinlik kazanacak” dedi.

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