Almanya ile Türkçe protolü imzalandı
Türk ve Alman eğitim uzmanları, Almanya'daki Türkçe derslerinin daha etkin nasıl yapılması için toplantı düzenledi. Üç gün devam eden toplantı sonunda taraflar üzerinde anlaşmaya vardıkları protokolü imzaladı.
TÜRKİYE adına protokolü Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık imzaladı. Almanya adına ise protokole imzayı Berlin Eğitim Senatörlüğü Müsteşarı Mark Rackles attı. Funda Kocabıyık konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Almanya'daki Türkiye kökenli çocukların eğitimlerinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler konusunda ortak bildiri imzaladık. Almanya'da yaşayan Türk kökenli çocuklarımız için çok önemli ve çok olumlu kazanımlar elde ettik
Diploma denklikleri, dersliklerden istenen kira bedelleri, öğretmenlerin okul işleyişine daha etkin ve kolay entegre edilmeleri, İslam dersi ile Türkçe ana dili derslerinin çakışmayacak şekilde sunulması konularında gelişmeler oldu” dedi.
İKİ DİLDE BROŞÜRLER HAZIRLANACAK
Müsteşar Mark Rackles da Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler için önemli olan konuları ele aldıklarını kaydederek “Bu konudaki görüşmelerimiz olumlu ve açık bir ortamda yapıldı. Türk velilere yönelik çocukların eğitimi için Almanca ve Türkçe bilgilendirme broşürleri hazırlanacak” dedi.
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