Almanya iklimi korumada kararlı: Dizele 70 cent zam!
Süddeutsche Zeitung gazetesi Almanya’da çevre ve iklim koruması için alınan önlemler arasında otomobil yakıtının 2030 yılına kadar 70 cent pahalılaşacağını yazdı.
GAZETENİN, Çevre Koruma Dairesi’nin hazırladığı rapora dayandırdığı haberde, alınacak önlemler arasında hizmet için kullanılan otomobillerle dizele sağlanan avantajların kaldırılacağı yer alıyor. Raporda ayrıca, iklim ve çevreyi korumak için aldığı önlemleri hayata geçirme konusunda kararlı olan Almanya’nın trafikte yeni düzenlemeler getirmesi ve yakıtta verilen destekleri kesmesi de var.
HIZ LİMİTİ 120 KM OLACAK
Her gün bir şehirden başka bir şehre işe gidenlere verilen desteğin de kaldırılması da hazırlanan raporda. Dizel yakıtına vergi getirilmesi de önlemler arasında bulunuyor. Yürürlükteki yasalar dizele vergi avantajı sağlanıyor. Ayrıca hava kirliliğinin azaltılması amacıyla otobanda hız sınırı saatte 120 kilometreyle sınırlandırılacak. Alınacak bu sert önlemlerin de otomobil yakıtına zam olarak yansıması bekleniyor.
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