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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
10.01.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Almanya İçişleri Bakanı’yla dalga geçiyor; 80’li yıllardan beri internet kullanıyormuş

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Almanya İçişleri Bakanı’yla dalga geçiyor; 80’li yıllardan beri internet kullanıyormuş

Almanya’yı sarsan siber saldırı ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 90 yıllarda Almanya’da yaygılaşmaya başlayan interneti 80’li yıllardan beri kullandığını açıklayarak sosyal medyayı salladı. Almanya’nın diline düşen Seehofer’la ilgili sosyal medyada binlerce espri paylaşıldı.

ALMANYA günlerce Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel de dahil bine yakın milletvekili, sanatçı ve gazetecinin kişisel bilgilerinin internet korsanınca ele geçirmesini konuştu. Bilgileri alan kişi yakalanınca Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

SEKSİNLİ YILLADAN BERİ
Basın merkezinde düzenlenen basın toplantısına çok sayıda gazeteci ilgi gösterdi. İki saati aşkın süre alan toplantıda Seehofer açıklamalarda bulundu, onlarca soruya cevap verdi. Basın toplantısının sonuna doğru iyi bir intenet kullanıcısı olduğunu söyleyen Alman Bakan, yılın ilk gafını da yaptı. Seehofer “Ben iyi bir intenet kullanıcısıyım. 80’li yıllardan beri internet kullanıyorum” dedi. Seehofer’in bu açıklaması sosyal medyayı salladı. Seehofer ile ilgili sayısız espri yapıldı.

SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL ESPRİSİ
Kimileri ‘Belki doğru söylüyor. Daha çıkmadan kullanmıştır ‘ diye dalga geçerken, kimileri de ‘Sürücüsüz otomobil de on yıllardır var’ türü şakalar yaptı. 69 yaşındaki Seehofer’in yaşına atıfta bulunarak bunadığını yazan bile oldu. 1980 yılından 2008 yılına kadar aralıksız Federal Meclis milletvekilliği yapan Seehofer’in, 80’li yıllardan beri kullanıyorum dediği internet ilk kez 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıldı. 1990’lı yıllarda da yaygınlaştı. Seehofer’in ne kadar interneti kullandığına ilişkin en iyi ipucunu ise 2006 yılında kurulan Twitter’da kendisine ait hesabı 2018 yılında açması veriyor aslında.

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