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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: DPA
11.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Almanya en çok Macaristan’a silah sattı

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Almanya en çok Macaristan’a silah sattı

Alman hükümeti, bu yılın ilk yarısında 5.3 milyar Euro’luk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Böylece Almanya’nın silah ihracatından elde ettiği gelir geçen yıla göre yaklaşık 500 milyon Euro arttı. En fazla silah satışı yaptığı ülke 1.76 milyar Euro ile Macaristan iken İnsan hakları ihlalleri ve Yemen’de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldı.

ALMAN ekonomi gazetesi Handelsblatt’de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kaynak gösterilerek yayımlanan habere göre, Alman hükümeti, bu yılın ilk yarısında 5.3 milyar Euro’luk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Alman hükümeti, geçen yıl 4 milyar 820 milyon Euro’luk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Böylece yılın ilk yarısında onay verilen satışlar, 2018’de bütün yıl onay verilen satışlardan yaklaşık 500 milyon Euro fazla olması dikkati çekti.

3.2 MİLYAR EURO AB VE NATO’YA
Berlin, 2017’de 6 milyar 240 milyon Euro silah ve askeri malzeme satışına onay vermiş, bu rakam 2015’te ise 7.86 milyar Euro ile rekor kırmıştı. Bu yılın ocak-haziran döneminde silah ve askeri malzeme satışlarının yüzde 40’ı (2.1 milyar Euro), Almanya’nın müttefiki olarak görülmeyen ülkelere yapıldı. Satışların yüzde 60’ı da (yaklaşık 3.2 milyar Euro) Avrupa Birliği veya NATO üyesi ülkelere gitti. Bu oran geçen yıl yüzde 47.2 olarak kayıtlara geçmişti. Almanya’nın bu yılın ilk yarısında en fazla silah satışı yaptığı ülke 1.76 milyar Euro ile Macaristan oldu.

MISIR İKİNCİ SIRADA
İnsan hakları ihlalleri ve Yemen’de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon Euro ile Macaristan’ı izledi. Alman Federal Hükümetini oluşturan partilerin, Yemen’de insani krizin sorumlusu gözüken ülkelere silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans verilmeyeceğine yönelik anlaşmasına rağmen Mısır’a 802 milyon Euro’luk silah satışı yapılması dikkati çekti. Mısır’ı Güney Kore, ABD, Avustralya ve yine Yemen’de savaşan Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

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