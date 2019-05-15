Almanya ekonomisinde ‘ilk umut ışığı’ görüldü
Alman İstatistik Dairesi verilerine göre, Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.4 oranında büyüyerek ekonomide canlılılk gösterdi. Ancak Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve uzmanlar tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulunuyor.
GEÇEN yılın son çeyreğinde durgunlaşan Alman ekonomisi yeniden büyüme atağına geçti. Alman İstatistik Dairesi, Alman ekonominin bu yılın ilk üç ayında yüzde 0.4 oranında büyüme kaydettiğini açıkladı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0.2 oranında küçülen ve son çeyreğinde durgunlaşma sürecine giren ekonomi böylece yeniden büyüme sürecine girdi.
‘KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN ÇABA SARF ETMELİYİZ’
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ekonomideki büyümeyi ‘ilk umut ışığı’ olarak niteledi, ancak "Bir sevinç durumu da yok” dedi. Altmaier, ticarette yaşanan uluslararası çatışmaların henüz çözüme kavuşmadığını belirtti ve “Serbest ticareti teşvik edecek kalıcı çözümler için yoğun çaba sarf etmeliyiz” dedi.
KORKMAYA GEREK YOK
Ekonomi uzmanları ise Almanya’da reel milli üretimin yüzde 0.4 oranında büyümesinin sevindirici olduğunu, bunun 2019’un korkulduğu gibi olmayacağının işaretini verdiğini vurguladı. Uzmanlar da tehlikenin henüz geçmediğini, ABD ile Çin arasında yaşanan ticari çatışmanın ekonomideki riskleri ortadan kaldırmadığını belirtti. Hükümet, 2018’in son iki çeyreğinde yaşanan durağanlaşma ve küçülme nedeniyle, büyüme tahminlerini aşağıya çekmişti. Almanya bu yıl yüzde 0.5 oranında büyüme bekliyor.
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