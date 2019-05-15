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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: DPA
15.05.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Almanya ekonomisinde ‘ilk umut ışığı’ görüldü

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Almanya ekonomisinde ‘ilk umut ışığı’ görüldü

Alman İstatistik Dairesi verilerine göre, Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.4 oranında büyüyerek ekonomide canlılılk gösterdi. Ancak Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve uzmanlar tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulunuyor.

GEÇEN yılın son çeyreğinde durgunlaşan Alman ekonomisi yeniden büyüme atağına geçti. Alman İstatistik Dairesi, Alman ekonominin bu yılın ilk üç ayında yüzde 0.4 oranında büyüme kaydettiğini açıkladı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0.2 oranında küçülen ve son çeyreğinde durgunlaşma sürecine giren ekonomi böylece yeniden büyüme sürecine girdi.

‘KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN ÇABA SARF ETMELİYİZ’
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ekonomideki büyümeyi ‘ilk umut ışığı’ olarak niteledi, ancak "Bir sevinç durumu da yok” dedi. Altmaier, ticarette yaşanan uluslararası çatışmaların henüz çözüme kavuşmadığını belirtti ve “Serbest ticareti teşvik edecek kalıcı çözümler için yoğun çaba sarf etmeliyiz” dedi.

KORKMAYA GEREK YOK
Ekonomi uzmanları ise Almanya’da reel milli üretimin yüzde 0.4 oranında büyümesinin sevindirici olduğunu, bunun 2019’un korkulduğu gibi olmayacağının işaretini verdiğini vurguladı. Uzmanlar da tehlikenin henüz geçmediğini, ABD ile Çin arasında yaşanan ticari çatışmanın ekonomideki riskleri ortadan kaldırmadığını belirtti. Hükümet, 2018’in son iki çeyreğinde yaşanan durağanlaşma ve küçülme nedeniyle, büyüme tahminlerini aşağıya çekmişti. Almanya bu yıl yüzde 0.5 oranında büyüme bekliyor.

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